На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

Глава минприроды
В правительстве края не утвержден один министр: Андрей Стрелковский, возглавлявший министерство природных ресурсов и экологии в прошлой каденции губернатора. Он работает в статусе врио министра.
Надо сказать, что назначение на эту должность Стрелковского в декабре 2021 года тоже шло долго. После отставки осенью 2020 года Владимира Попрядухина власти никак не могли подобрать ему замену.
В тот момент утверждалось, что кандидатуру главы регионального минприроды должны согласовать и в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. А Москву не все предложения региона устроили.
Пресс-секретарь губернатора
После ухода в 2022 году Дмитрия Негреева вакантным остается пост руководителя департамента администрации губернатора и правительства края по информационной политике.
Обычно этот руководитель исполняет функции пресс-секретаря губернатора. Сейчас у департамента нет даже врио.
Управление по тарифам
С момента увольнения по собственному желанию Александра Катнова управление края по госрегулированию цен и тарифов работает без официально утвержденного начальника.
Врио начальника с начала 2023 года – Евгений Шестаков, заместитель начальника. Такой же статус у него и после перевыборов губернатора. К счастью, это не затормозило работу и ведомство утвердило новые тарифы на 2024 год.
Главный по туризму
Нет начальника и в управлении по развитию туризма и курортной деятельности. После того, как руководитель ведомства Евгений Дешевых, уже утвержденный на этот пост, пошел на повышение, место пустует.
Однако врио начальника здесь все же назначен – эти функции возложены на Евгения Казанцева.
Стабильный состав
В целом же команда Виктора Томенко после его переизбрания на пост губернатора мало поменялась, хотя новые лица в ней все же появились.
Так, министром спорта был назначен Иван Нифонтов, депутат АКЗС, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по дзюдо. Евгений Дешевых занял пост вице-губернатора и главы минэкономики и тем самым вошел в состав правительства Алтайского края.
Заметным кадровым решением стало и назначение нового члена Совета Федерации от Алтая: вместо экс-губернатора Александр Карлина им стала юрист Наталья Кувшинова.
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