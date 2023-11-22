Моушн-дизайн: новое направление в анимации и его особенности

Моушн-дизайн (Motion Design) — относительно новый вид анимационной графики, позволяющий «оживить» статическое изображение. Благодаря широчайшей сфере применения, сегодня направление используется в разных областях, от кино и телевидения, до рекламы и мобильных приложений. При желании можно легко обучиться моушн-дизайну здесь, а чем будут полезны и уникальны полученные навыки, расскажем ниже.