Работникам Алтайского моторного завода после проверки прокуратуры выплачивают долги по зарплате

30 августа работникам Алтайского моторного завода начали выплачивать долги по зарплате за июль. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

21 августа работникам Алтайского моторного завода выплатили долги по заработной плате за июнь. Общая сумма выплат составила порядка 7 млн рублей. Это произошло после вмешательства прокуратуры и администрации региона.

Что случилось с АМЗ?

Алтайский моторный завод, входящий в «Концерн «Тракторные заводы», 11 апреля признали банкротом за долги перед налоговой в размере почти 255 млн рублей. Годом ранее краевые власти заявляли, что концерн накопил более 100 млрд рублей долгов, главным образом перед «Внешэкономбанком». Сейчас там введено конкурсное производство.

Обанкроченный «Концерн «Тракторные заводы» пытается спастись иностранными инвестициями и новыми проектами. Власти намерены сохранить завод как машиностроительное предприятие.