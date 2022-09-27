Рекордно низкая безработица установилась в Алтайском крае

Рекордно низкую безработицу в 1,1% зафиксировали в Алтайском крае, заявила на пресс-конференции глава регионального управления по труду и занятости Надежда Капура. Об этом пишет «Толк».

Этот показатель — самый низкий в крае за последние годы. При этом ситуация на рынке труда «контролируемая, стабильная», подчеркнула Капура.

С начала 2022 года на работу в регионе устроились 27 тыс. человек, а на учете в центре занятости — 11,7 тыс. человек.

Надежда Капура отметила, что сейчас требуются новые кадры среди аппаратчиков, токарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением, а также электромонтеров.

Кроме того, наблюдается нехватка врачей, медсестер, фельдшеров, кондитеров, поваров и операторов линий пищевого производства.

Премьер-министр Михаил Мишустин спрогнозировал, сколько россиян могут лишиться работы.