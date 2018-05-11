Россияне рассказали, в каком возрасте они хотели бы уходить на пенсию

53% опрошенных заявили, что оптимальным для выхода на пенсию является тот возраст, что установлен в настоящее время.

Еще 35% хотели бы даже снизить эту планку. Они говорят, что мужчины должны идти на пенсию в 54 года, а женщины могут стать пенсионерками в 50 лет.

И лишь 6% заявили, что поддерживают идею о том, что во благо экономики России надо увеличить возраст выхода на пенсию. При этом, заявившие о повышении планки, считают, что оптимально выходить на пенсию было бы для мужчин в 63 года, а для женщин в 60 лет.

Среди тех, кто выступает за снижение пенсионного возраста, более половины (51%) — это самые молодые работники в возрасте от 18 до 25 лет. А больше всего тех, кто считает, что сейчас самая справедливая система выхода на пенсию — это работающие люди старше 45 лет.

В опросе приняло участие почти 8 тысяч человек, пишут "Известия".

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о пенсионной реформе. По его словам, власти уже прошли стадию экспертиз и теперь переходят к обсуждению реформы на законодательном уровне. Премьер не уточнил, на сколько именно будет поднята планка, пишет ura.ru.

Глава российского правительства напомнил, что прежние рамки устанавливались в 1930-е годы, когда средняя продолжительность жизни граждан была 40 лет. "С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону", — заявил он.

По мнению экспертов, в России станет больше работающих пенсионеров.