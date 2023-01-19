19 января
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Работа и обучение

В Барнауле рабочим горевшего «Нортека» продлили простой

В Барнауле рабочим завода «Нортек» продлили простой до 31 января, рассказал источник «Толку».

Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022.
Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле 09.12.2022.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По закону, в это время сотрудникам платят две трети зарплаты. Это подтвердили в пресс-службе предприятия.

Ранее для порядка 1,2 тыс. сотрудников Алтайского шинного комбината ввели режим простоя после пожара.

«Оплата времени простоя будет производиться в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, что не противоречит требованиям трудового законодательства», — говорилось в заявлении помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ.

Напомним, крупнейший пожар вспыхнул в цеху Алтайского шинного завода 9 декабря. Его тушили 110 человек и 33 единицы техники.

Ликвидация пламени осложнилась низкой температурой воздуха. Гигантские клубы дыма — в фоторепортаже altapress.ru.

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