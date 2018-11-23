Врио руководителя миграционного управления алтайской полиции Богомолов покинул свой пост

Уход полковника связан с истечением срока, на который он был назначен врио руководителя. Теперь его обязанности будет исполнять Андрей Самойлов — начальник МО МВД России «Заринский», также полковник.

Источники издания сообщают, что Петр Богомолов еще числится в составе МВД, но в ближайшее время должен уйти на пенсию. Предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел для полковника полиции ограничено 55 годами. Петр Богомолов в этом году отметил 58 день рождения. Без присвоения звания генерал-майор (что на ступень выше должностей, которые занимал до этого Петр Богомолов) полицейский смог бы проработать в органах не более двух лет, так как годовой контракт после достижения предельного возраста можно заключить снова не более пяти раз при отсутствии замечаний от врачебной комиссии.

Справка

Петр Богомолов более 37 лет прослужил в органах внутренних дел. Служить в Госавтоинспекции начал в 1982 году в должности инспектора ДПС в Бийске. Перед переездом в Барнаул был замом начальника ГИБДД УВД Бийска. Два года Петр Богомолов руководил отделом ГИБДД УВД Барнаула, затем был заместителем начальника управления ГИБДД ГУВД по Алтайскому краю. С марта 2009 года он стал врио начальника управления ГИБДД ГУВД по Алтайскому краю, а на постоянной основе получил пост 15 февраля 2010 года. В июле 2018 года Богомолова назначили руководить управлением по вопросам миграции главка.