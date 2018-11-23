Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Работа и обучение
183

Врио руководителя миграционного управления алтайской полиции Богомолов покинул свой пост

Временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник Петр Богомолов покинул свой пост, пишет «Банкфакс» со ссылкой на приемную управления.

Начальник алтайской ГИБДД Петр Богомолов.
Начальник алтайской ГИБДД Петр Богомолов.
22.мвд.рф

Уход полковника связан с истечением срока, на который он был назначен врио руководителя. Теперь его обязанности будет исполнять Андрей Самойлов — начальник МО МВД России «Заринский», также полковник.

Источники издания сообщают, что Петр Богомолов еще числится в составе МВД, но в ближайшее время должен уйти на пенсию. Предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел для полковника полиции ограничено 55 годами. Петр Богомолов в этом году отметил 58 день рождения. Без присвоения звания генерал-майор (что на ступень выше должностей, которые занимал до этого Петр Богомолов) полицейский смог бы проработать в органах не более двух лет, так как годовой контракт после достижения предельного возраста можно заключить снова не более пяти раз при отсутствии замечаний от врачебной комиссии.

Справка

Петр Богомолов более 37 лет прослужил в органах внутренних дел. Служить в Госавтоинспекции начал в 1982 году в должности инспектора ДПС в Бийске. Перед переездом в Барнаул был замом начальника ГИБДД УВД Бийска. Два года Петр Богомолов руководил отделом ГИБДД УВД Барнаула, затем был заместителем начальника управления ГИБДД ГУВД по Алтайскому краю. С марта 2009 года он стал врио начальника управления ГИБДД ГУВД по Алтайскому краю, а на постоянной основе получил пост 15 февраля 2010 года. В июле 2018 года Богомолова назначили руководить управлением по вопросам миграции главка.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость