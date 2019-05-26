Актер Евгений Цыганов сыграет водителя автобуса, с которым столкнулась машина Виктора Цоя

Российский актер Евгений Цыганов сыграет Водителя автобуса Ikarus, с которым столкнулась машина Виктора Цоя. Музыкант погиб в той аварии в 1990 году. Фильме о жизни лидера культовой советской рок-группы «Кино» снимает режиссер Алексей Учитель.

Студия «Рок» уже представила фильм под рабочим названием «Цой» на российском стенде Made in Russia на Каннском кинорынке. Ранее режиссер Алексей Учитель сообщал, что планирует начать съемки картины летом и выпустить ее в прокат в 2020 году — к 30-летию со дня гибели музыканта. По его задумке, эта кинолента будет не столько биографическая, сколько мифологическая, сообщает «Газета.ру».

У фильма есть и второе рабочее название — «47». Так должен был называться невыпущенный альбом Виктора Цоя.

Лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Ему было 28 лет. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его легковой «Москвич» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Икарусом». У музыканта есть сын Александр, который занимается программированием и музыкой.