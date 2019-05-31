Если, гуляя по улицам Барнаула, вы, как вам показалось, видели знаменитого Атоса — Вениамина Смехова, то вы не ошиблись. В краевую столицу артист приехал, чтобы 31 мая в филармонии провести творческий вечер «Я пришел к вам со стихами…». Мы пригласили Смехова вместе с женой Галиной Аксеновой в гости в «Алтапресс». Они рассказали о пафосе как заболевании, гордости, власти и «своем» Барнауле.

Краткое содержание

О творческом вечере

Вениамин Смехов: Чаще всего я завишу от публики. Конечно, в этот раз мой вечер будет выстроен не так, как это было в 2013 году, когда я приехал почтить память Валерия Золотухина, замечательного артиста и моего друга. Тогда программа была продиктована ассоциациями с нашими общими концертами и спектаклями на Таганке.

Сегодня мне интересно, например, познакомить зрителей с моим репертуаром из поэтических телефильмов на канале «Россия — Культура» и с фрагментами программы «Клоунада в поэзии» для секции цирка на питерском международном форуме. Этот эксперимент был ответом на приглашение Славы Полунина порадовать его и его коллег-клоунов забавными и шутовскими интонациями в стихах Пушкина, Эрдмана, Высоцкого, Пригова и, конечно, Маяковского.

А недавно я выступал в Нижнем Новгороде, и мой вечер назывался «Юмор против пафоса». Мне кажется, что пафос — это болезнь поддельной искренности и неуважения к человеку, в ней нет места чувству юмора и иронии. А юмор и поэзия — это средства утешения и исцеления наших душ, особенно в России. И этой темы, и добрых воспоминаний о моих друзьях-товарищах по Театру на Таганке я собираюсь коснуться в зале Государственной филармонии Алтайского края.

Галина Аксенова и Вениамин Смехов в «Алтапрессе». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

О Барнауле

В. С.: Барнаул, каковым он мне являлся в советскую пору, когда я выступал здесь, и Барнаул, который я увидел сейчас, — два разных города. Он позеленел, сам себя больше любит и осознает. Как говорится, слава богу, «мальчик подрос». Улицы чистые. Дорогу можно переходить, не прощаясь с жизнью. Машины останавливаются перед переходом. А пешеходы в знак благодарности не бегают через дорогу на красный свет.

Галина Аксенова: Здесь, в Барнауле, какая-то независимая жизнь. В театре играют пьесу Виктора Шендеровича, которого не везде осмеливаются ставить (спектакль «Два ангела, четыре человека» в драме. — Прим. ред.). Идет великая, хотя и малоизвестная большинству комедия «Самоубийца» Николая Эрдмана. Только что я была на премьере «Идеального мужа» в постановке Алексея Шавлова — замечательный современный спектакль. Мы слушали Шопена на концерте пианиста Александра Гиндина в филармонии. Хорошо, что не попса или эстрада доминируют в городе, а идет интенсивная культурная жизнь.

Мне нравится, что в Барнауле сохраняются деревянные дома — слава богу, их не так часто сжигают, как это происходит во многих городах. Хорошо, что в центре города, в сквере воздвигнут памятник жертвам сталинских репрессий — он тоже далеко не везде есть. Жалко только, что о цветах и кустах сирени в сквере позаботились, а под памятником посадить не удосужились и поставили жуткий кладбищенский венок.

Галина Аксенова и Вениамин Смехов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

В. С.: И, что совсем замечательно, в России освободились или почти освободились от москвоцентризма. Теперь у каждого города есть собственная гордость. Эти слова похожи — «город» и «гордость». У Барнаула гордость не громкая, не пафосная, а реальная.

Сюда я еще вернусь, чтобы сниматься в фильме «Земля Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович. Пьеса эта очень популярна в России, и она идет в вашем театре имени Шукшина. А снимает фильм талантливый режиссер, ученица Марлена Хуциева — Юлия Колесник.

Моей партнершей будет замечательная актриса Ирина Печерникова. Съемки пройдут в Барнауле, а потом мы поедем в Республику Алтай, в село Онгудай. В этот мой приезд мне необходимо хорошо познакомиться с городом, чтобы во время съемок чувствовать себя здесь «как дома».

О власти

В. С.: Мы с женой много ездим по стране и за рубеж. И в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, в Великом и Нижнем Новгородах люди преодолевают давление власти. Государство не заботится о человеке, для государства мы все — масса, толпа. Как у Маяковского — «массомясая орава». Но мы же — каждый сам по себе.

Вениамин Смехов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

То, что в Барнауле есть люди, которые уважают свою жизнь и просто так не хотят ее отдавать чужим дядям, как бы они ни назывались, мне это очень нравится. И Барнаул — это чистый воздух в прямом и переносном смысле, и хорошо, когда к его очищению имеют отношение достойные люди — и по частной инициативе, и в органах власти.

Об искусстве и образованности

В. С.: Мы, люди, занимающиеся искусством, в отличие от важных чиновников, обращаемся к человеку. Высоцкий говорил, что он пишет для друзей, но это оказалось необходимым для каждого человека из миллионов людей нашей страны.

Осмысленных граждан немного, но так было всегда. Хорошо, что они есть, хотя телевидение делает все, чтобы уменьшить их количество. Образование и самообразование спасительны для сохранения отечественной культуры.

Мне интересно учиться жизни. Мы 40 лет живем с Галиной Аксеновой, и мы всегда и везде открываем новое для себя. Так и в Барнауле, и у вас в «Алтапрессе», и в Покровском соборе, и в вашем лесу замечательном, в котором нам организовали променад.

Галина Аксенова и Вениамин Смехов в «Алтапрессе». Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Галина Аксенова , Вениамин Смехов и Юрий Пургин. Дмитрий Лямзин , altapress.ru. Галина Аксенова и Вениамин Смехов в «Алтапрессе». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

О театральной жизни сейчас

В. С.: Я всю жизнь люблю смотреть спектакли — хорошие и разные. Например, с 1964 по 1984 год — творения Юрия Любимова на хорошей и разной Таганке. Прошло всего 50 лет — и я опять свидетель счастливого взрыва московских театральных новостей: Фоменко, Туминас, Женовач, Рыжаков, Карбаускис, Бутусов, Херманис… И среди этих действующих лиц новой весны театра России ярко светит имя создателя «Гоголь-бума» — Кирилла Серебренникова.

В Москве я играю несколько спектаклей. В Театре на Таганке идет поэтическое представление «Флейта-позвоночник» по стихам Владимира Маяковского. В «Гоголь-центре» — театре Кирилла Серебренникова — я играю «пожилого Б. Л. Пастернака» в спектакле «Сестра моя жизнь», который поставил молодой, но уже знаменитый режиссер Максим Диденко.

Вениамин Смехов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

У меня восторг и удивление перед молодыми коллегами: как отважно переносят они суровый режим физических невзгод! Так волей мучителя-режиссера Максима Диденко, обуянного невероятной фантазией, ребята «корежат» свои юные тела. Удивительно органичный парадоксалист-художник Максим Диденко созидал живые скульптурно-цирковые композиции театра ужаса. Актеры работали как пантомимисты-профи, как акробаты-верховики Цирка дю Солей! А рядом мой Пастернак сделался непотопляемым, ибо страх и отчаяние сталинской империи ломали судьбы людей и народов, но им неподвластны уровни музыки строчек великого поэта…

Читать далее Скоро я вернусь к участию в новой премьере — это «Иранская конференция» в Театре наций в постановке режиссера Виктора Рыжакова (одного из учителей Алексея Шавлова, который поставил в театре драмы им. Шукшина спектакль «Идеальный муж». — Прим. ред.). Со сцены звучит текст одного из лучших наших драматургов — Ивана Вырыпаева. Литература очень сильная, она говорит о том, что мы все приблизились к порогу гибели человечества. От страшного расслоения мировоззрений и нежелания соглашаться на компромисс. Пьеса говорит об опасности терроризма и расслабленного псевдодемократического духа Запада. В спектакле заняты мои любимые артисты, с которыми я прежде и не мечтал вместе работать: Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Марина Дровосекова, Авангард Леонтьев… Я играю одну роль со Станиславом Любшиным, с которым мы когда-то начинали на Таганке. Спектакль можно увидеть 21−22 июня.

О благородстве и людях

В. С.: Мое сердце на благодарный лад настраивают благотворительные фонды артистов, помогающие нуждающимся людям, больным детям, старикам. Такие фонды есть у Евгения Миронова, Марии Мироновой, Чулпан Хаматовой, Дины Корзун, Ксении Раппопорт.

Перед отлетом из Москвы я по просьбе Чулпан Хаматовой участвовал в вечере ее фонда «Подари жизнь», сотрудники встречались с благотворителями, которые поддерживают жизнь других. Это достойные люди, которыми богата сегодня Россия. И хорошо, что следы такого благотворного, рачительного поведения мы видим во многих городах, и в Барнауле тоже.

Вениамин Смехов. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

О «Трех мушкетерах»

В. С: Когда фильм вышел, мне казалось, что это несерьезная работа. Я был актером замечательного театра, рядом со мной — мои партнеры: Владимир Высоцкий, Алла Демидова, Зинаида Славина, Валерий Золотухин, Леонид Филатов… Мне казалось, что «Д'Артаньян и три мушкетера» — это удача, а успех — Театр на Таганке.

Прошло сорок лет. Легендарный Театр на Таганке многие забывают, молодые не помнят, он остался удачей, а фильм перекочевал в область успеха. И я вижу очень разных людей — от самых простых и малообразованных до больших и очень уважаемых академиков, которые с удовольствием настаивают на том, что нам — Боярскому, Смирницкому, Старыгину и мне — всенародно повезло с успехом этой удачи! А главное — нам повезло с дружбой не только на экране, но и в жизни!

Что известно о Вениамине Смехове

Вениамин Борисович Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве. Советский и российский актер театра и кино, режиссер телеспектаклей и документального кино, сценарист, литератор. Знаменит своими работами в Театре на Таганке при режиссере Юрии Любимове, а также ролями в кино: Смока («Смок и Малыш»), Атоса («Три мушкетера»), барона Краузе («Служили два товарища»), Кюре («Ловушка для одинокого мужчины») и других.

Что известно о Галине Аксеновой

Галина Геннадиевна Аксенова — жена Вениамина Смехова. Родилась 17 июля 1959 года в Москве. Историк кино, педагог, сценарист, кинорежиссер, театровед, переводчик, кандидат искусствоведения, доцент в Школе-студии Немировича-Данченко.