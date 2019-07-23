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Культура

Алиса Гребенщикова встретится с поклонниками в Барнауле

Актриса, телеведущая Алиса Гребенщикова 24 июля встретится с поклонниками в Барнауле. Творческий вечер пройдет в рамках Шукшинских дней.

Алиса Гребенщикова.
Алиса Гребенщикова.
www.instagram.com/alisa_grebenshchikova_official

Встреча запланирована в ДК Барнаула (ул.Антона-Петрова 146а) в 19:00. Гребенщикова вместе с другими почетными гостями прилетела в Барнаул для участия в Шукшинском фестивале.

Также 24 июля в ДК города в 17:00 пройдет показ фильма «Верую».

Чем известна Алиса Гребенщикова

Российская актриса театра и кино, дочь знаменитого музыканта Бориса Гребенщикова. На Алтай она прилетела потому, что снялась в картине «Последнее испытание» (фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля), где сыграла роль корреспондента Аси.

Актриса известна ролями Рыжей в «Водителе для Веры» Павла Чухрая и мелодраме «Любовь и разлука», участвовала в шоу «Ледниковый период».

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