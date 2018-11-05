Создатель фильма «Хранители Алтая» рассказал, как можно спасти местные культуру и традиции

1 ноября в Барнауле состоялась премьера полной версии документального фильма «Хранители Алтая». Его режиссер Даниил Безнадежных рассказал altapress.ru о том, как появилась идея создания кинокартины и почему нужно снимать фильмы про Алтай.

— Как родилась идея съемки?

— Знакомство семьи Безденежных с Алтаем началось ещё с дедушки, который переехал сюда с вятской земли поднимать шинный завод. Именно своему деду, Николаю Безденежных, я посвятил этот фильм.

Моя встреча с Алтаем состоялась, когда мне было меньше двух лет. Смело можно сказать, что идея съемки этого фильма формировалась все 28 лет и сложилась при помощи усилий нескольких талантливых людей. В 2017 году я пригласил для совместной работы Константина Серебрякова и Максима Наземцева и мы приступили к съемкам первого для каждого из нас фильма.

Мне очень хотелось поделиться с людьми тем, что видел я, познакомить с замечательными жителями этого региона, с которыми, к счастью, знаком лично. Понимание задачи пришло почти сразу: показать Алтай через людей, сохраняющих его.

— Путешествие ради видео или видео ради путешествия?

—Это дополняет друг друга. Я бы даже сказал — путешествие ради цели. Я много странствую, не только по России. И главное открытие, которое сделал для себя — путешествие становится путешествием, если у него есть значимая цель.

Цель съемки фильма, для меня, не только в самореализации. А путешествия — не только в поиске себя. Всё вместе это сливается в желание открыть Алтай как можно большему количеству людей.

Это поможет сохранить его культуру и традиции. Когда люди по всей стране обращают внимание на это уникальное место — больше шансов, что оно сохранится.

Так, один из героев фильма, Эркин Мандаев, говорит: «Алтайские дети не учат родной им язык. Это большая проблема». А ведь на тюркском языке говорят в разных уголках России и мира. Но дети его стесняются. Они смотрят современные русскоязычные мультики. Им не кажется, что разговаривать на родном языке — здорово.

Это может привести к тому, что через пару десятков лет уникальные традиции могут исчезнуть. Но когда к Алтаю будет приковано внимание людей со всего мира, местные жители волей-неволей начнут ещё больше задумываться о ценности своего языка, культуры и традиций.

«Хранители Алтая». Максим Наземцев , vk.com/altai_keepers

— Как вы нашли героев для фильма?

За время, проведенное мной на Алтае, я и успел познакомиться с теми, кого в фильме мы называем «хранителями». Специально искать никого не пришлось.

Например, с Борисом Топтыгиным познакомились на святилище Калбак-Таш, с Раисой Павловной Кучугановой — в её «домике староверов», где она и много интересного рассказывает о староверах и об Алтае. С Андреем Коробейщиковым — через его книги. О всех них мне всегда хотелось рассказать чуть больше.

— Один из «хранителей» в фильме — ваш отец , Юрий Безденежных. Расскажите , как он повлиял на воплощение фильма в жизнь и как стал одним из героев?

— Фильм состоялся во многом благодаря этому человеку. Я с ранних лет впитывал в себя Алтай — гулял по нему, изучал. Мой отец очень трепетно относился и относится к этому месту, многое мне рассказал и показал.

Изначально никто и не планировал того, что он будет участвовать. Мы проводили тесовую съемку. Это было сделано для того, чтобы понять, как каждому из нашей группы работать с героями фильма. Мы с отцом сидели и разговаривали около часа. Первые минут пять было неуютно — привыкали к наличию камер. А потом стало легко.

Этот диалог был интересен каждому из нас. Максим сделал фотографии, Константин записывал видео. А вечером мне позвонили ребята со словами: «Давай включим это интервью в фильм — будет здорово!»

«Хранители Алтая». Максим Наземцев , vk.com/altai_keepers

— Сколько времени занял съемочный процесс?

— В целом, мы снимали около года. Важно было запечатлеть Алтай в разные времена года.

— Год назад этот фильм уже показывали в Москве и в Барнауле , почему вы решили показать его снова?

— Действительно, фильм был готов ещё в 2017 году. И первый раз мы презентовали его в Русском географическом обществе перед новым годом.

Во-первых, можно сказать, что тогда был пред показ. С того момента мы успели дополнить фильм. В интервью с героями мы решили добавить фрагменты из экспедиции по тем местам. Весь материал уже был отснят, но на монтаж ушло дополнительное время.

А во-вторых, на тот момент «Хранители Алтая» оставались без прокатного удостоверения. То есть, в прошлый раз нам пришлось арендовать кинозалы и самостоятельно рассказывать о премьере. Семь месяцев мы потратили чтобы получить удостоверение и теперь, наконец-то, в прокате появился наш документальный фильм.

— Вы упомянули о том , что в скором времени к Алтаю будет приковано внимание людей по всему миру , вы планируете этому поспособствовать?

— «Хранители Алтая», разумеется, не только для жителей Алтая и России. Мы уже сделали субтитры для того, чтобы была возможность показать этот фильм за границей. Совсем скоро он будет презентован на некоторых фестивалях стран Европы и Азии. Если жителю Австралии будет интересно узнать про Алтай, неужели самим алтайцам он будет безразличен.

Мы не собираемся останавливаться на этом. Наш следующий проект будет посвящен путешественнику и исследователю Василию Сапожникову. Именно он в начале ХХ в. открыл Алтай для всего мира.

— Где можно будет посмотреть фильм тем , кто не успеет сделать это в ноябре?

— С декабря 2018 года «Хранителей Алтая» будут показывать несколько телевизионных каналов, а в начале следующего года он появится в iTunes и в социальных сетях.