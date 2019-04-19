Арт-уроки без двоек. В Барнауле придумали новый способ интеллектуально развлечься

25 апреля культуролог Лидия Рыжова расскажет о 10 самых дорогих картинах, проданных в XXI веке. Пришедшие на встречу узнают, в чем секрет шокирующих цен Sotheby’s и Christie’s: в мастерстве художника, внимании критиков или в чистой случайности. Это одно из событий большого проекта «Арт-лекторий». Его автор и организатор Елена Азанова продвигает в Барнауле новый способ познавательного досуга в формате «быстрых знаний».

Нравится — не нравится

Елена Азанова,

организатор «Арт-лектория»:

Как разбираться в музыке или архитектуре? Как понять оперу, в конце концов? Однажды на выставке я поймала себя на мысли, что могу оценить картину только на уровне «нравится — не нравится». Расширять кругозор, безусловно, надо, но не каждый может позволить себе читать горы литературы. На «Арт-лектории» за полтора часа можно получить сжатую информацию, сдобренную интересными фактами и историями. Ты не станешь специалистом, но хотя бы немного будешь ориентироваться в разных областях.

Проект стартовал осенью 2018 года с цикла лекций по искусству, а затем по истории и философии.

В Барнауле сотни преподавателей, но не все могут интересно рассказывать. Найти таких оказалось нелегко. Елена договорилась с культурологом Лидией Рыжовой и кандидатом философских наук Анной Авдеевой. Недавно преподаватель АлтГУ Алексей Мансков прочитал первую лекцию по литературе — о загадочной личности Шекспира. В планах — приглашение музыкантов и архитекторов.

Получи конспект

Для лекций выбирают широкие темы. Это не что-то специфическое, о чем могут говорить только ученые. Несмотря на всю серьезность знаний, лекции лишены академичности.

В каждой встрече есть устная тео­ретическая часть со слайдами и понятными схемами и интерактив — работа с залом. Люди не просто слушают лекцию, как студенты, а принимают в ней активное участие. В конце каждой встречи всех ждет некая игра на усвоение материала, например «угадай импрессиониста по картинке».

Фишка таких встреч еще и в том, что слушателям выдают «шпаргалки» — после лекции каждый гость получает своеобразный конспект в тезисах.

Дом актера на Алтае. Ул. Льва Толстого , 31. Анна Зайкова.

Места и билеты

В качестве эксперимента Елена пробовала проводить лекции в кафе, в более свободной обстановке, чем учебная аудитория. Такой формат перестал быть удобным, когда встречи обрели популярность и на них стали приходить не пять, а 20 человек.

Сейчас у проекта две площадки в Барнауле — уютные творческие пространства библиотеки Шишкова и Дома актера на Алтае.

Сделать проект коммерческим пока не удается. Деньги, собранные за билеты, уходят на аренду и оплату работы преподавателя. «Есть, например, крутые продажники, которые „ворочают“ вагонами зерна. А ты попробуй продать лекцию по философии в Барнауле», — говорит Елена.

Занятие стоит 400 рублей, некоторые экспериментальные лекции — 200−250. Все, кому меньше 18 лет, могут прийти бесплатно.

Несмотря на цикличность занятий (например, в разделе «Искусство» почти два десятка встреч), начинать просвещаться можно с любого — у каждого своя тема. Все они рассчитаны на слушателя с нулевым уровнем подготовки, но и знатокам, уверяет Елена, будет чему удивиться и что обсудить с преподавателем.

В этом году «Арт-лекторий» продлится до июля, с сентября некоторые лекции повторят, к ним присоединят другие направления. Елена Азанова говорит, что рада будет услышать предложения от самих барнаульцев.

Ближайшие встречи «Арт-лектория»

22 апреля, 18:15

«Ум с сердцем не в ладу»: интуитивизм и проблема рационализма в русской культуре

Лектор: Анна Авдеева

25 апреля, 18:15

Топ-10 самых дорогих картин

Лектор: Лидия Рыжова

30 апреля, 18:15

Российская империя. Петр Великий, Екатерина II, Николай II

Лектор: Анна Авдеева

Место: 1-й этаж библиотеки Шишкова. Продолжительность: 1,5 часа. Вход: 400 рублей, студентам и пенсионерам — 200 рублей, гостям до 18 лет — бесплатно.

Узнать подробности встреч и купить билеты можно на сайте и странице проекта Вконтакте.