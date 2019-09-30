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1 октября 2°C

Барнаул станет местом проведения захватывающего ECOCUP Film Festival

С 4 по 6 октября в столице Алтайского края состоится международный фестиваль отечественных и зарубежных документальных фильмов на тему экологии. В программе заявлено около 10 картин. Помимо этого пройдут встречи с режиссерами, известными экоэкспертами, состоятся мастер-классы и экологические игры. Полную программу публикует паблик «Барнаул 22».

Международный фестиваль экологического документаьного кино.
Международный фестиваль экологического документаьного кино.
Официальный сайт фестиваля www.ecocup.ru

Организатором необычного мероприятия выступило движение «Мусора. Больше. Нет». Вход на все киносеансы — бесплатный.

4 октября. Театральная площадка «Спичка» (ул. Ползунова, 37).

18:00 — 21:00 — Церемония открытия и показ фильма «Дикий Амстердам». Амстердам глазами его животных обитателей. История, рассказанная котом Фрицем, напоминает нам, что город существует не только для людей. Миллионы других, порой незаметных жителей приспосабливаются к улицам, каналам, кирпичным и железобетонным зданиям и чувствуют себя здесь так же комфортно, как в первозданной природе. Кого только не встретишь в тайном «диком» Амстердаме — от лисы и сапсана до попугаев!

Эксперты площадки: Артем Кучер (помощь диким животным «Ноев Ковчег»), Софья Куликова (приют для бездомных животных «Ласка»).

5 октября. кинозал «Премьера», ул. Крупской, 97

11:00 — Встреча с экспертом Анжелой Пиаже.

15:00 — Показ короткометражных фильмов. «В одной лодке». Главную роль в фильме играет социолог Зигмунд Бауман, без которого мы бы не узнали, что такое глобализация, и как она отражается на жизни каждого из нас. Этот фильм — история о людях. Ироничная, местами грустная, местами смешная, она рассказывает о проблемах, развлечениях, экономике и окружающем мире — через призму той самой глобализации. После показа состоится обсуждение фильма с режиссером Руди Гнутти.

19:30 — «Окно во двор». Сальво Манцоне, документалист и борец с мусором, приехал в свой родной Палермо и обнаружил у себя под окном нелегальную свалку. И его соседи, и власти города не усмотрели в ее появлении никакой проблемы и посоветовали Сальво молчать и не возмущаться. Но не таков Сальво! По его словам, во время съемок фильма «Окно во двор» о нелегальных помойках, он даже стал настоящим безумцем, словно герой одноименного фильма Альфреда Хичкока. Встреча с режиссером Сальво Манцоне.

6 октября. «Премьера», ул. Крупской, 97

12:00 — «В поисках смысла». Два друга детства выбрали в жизни разные пути. Один стал топ-менеджером на Уолл-Стрит, а другой снимает экологические документальные фильмы. Но как понимает первый, по совету второго насмотревшись документалок о глобализации, у них обоих накопились одинаковые вопросы. И друзья отправляются в невероятное, изменяющую жизнь путешествие по Америке, Европе и Азии. На встречах с астрофизиками, йогами, молекулярными биологами, шаманами, городскими садовниками они хотят найти ответы о нашей жизни и нашей связи с планетой. Встреча с эко-активистами Вячеславом и Марией Мерлушкиными.

16:00 — «ПРОПАЛО! История выброшенной еды». На экране — рок-звезда кулинарного мира Энтони Бурден, самые влиятельные шеф-повара мира и магическое превращение пищевых остатков в деликатесы. Знаете ли вы, что ⅓ продуктов в мире выбрасывается — а с этим обессмысливаются и потраченные соответствующие природные ресурсы, энергия и человеческий труд? Продукты пропадают на всех уровнях, начиная с ферм, во время транспортировки, после рабочего дня кафе и истечения срока годности в супермаркетах, в наших холодильниках, когда мы что-то забыли или нам не понравилось на вкус. Встреча с Джамилей Семененко и Евгением Алтайским.

19:30 — «Отражение гор Алтая». Настоящее, прошлое, будущее Горного Алтая. Герои фильма Айсулу, Леонид и Михаил — участники программы, помогающей жителям уникального природного заповедника юга Сибири найти заработок альтернативный браконьерству. Каждый из героев выбрал свое направление, куда он вкладывает силы. Айсулу возрождает традиции в настоящем времени, Леонид хранит и передает людям память о прошлом, Михаил отдает силы подрастающему поколению.

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