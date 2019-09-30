Барнаул станет местом проведения захватывающего ECOCUP Film Festival

Организатором необычного мероприятия выступило движение «Мусора. Больше. Нет». Вход на все киносеансы — бесплатный.



4 октября. Театральная площадка «Спичка» (ул. Ползунова, 37).



18:00 — 21:00 — Церемония открытия и показ фильма «Дикий Амстердам». Амстердам глазами его животных обитателей. История, рассказанная котом Фрицем, напоминает нам, что город существует не только для людей. Миллионы других, порой незаметных жителей приспосабливаются к улицам, каналам, кирпичным и железобетонным зданиям и чувствуют себя здесь так же комфортно, как в первозданной природе. Кого только не встретишь в тайном «диком» Амстердаме — от лисы и сапсана до попугаев!



Эксперты площадки: Артем Кучер (помощь диким животным «Ноев Ковчег»), Софья Куликова (приют для бездомных животных «Ласка»).



5 октября. кинозал «Премьера», ул. Крупской, 97



11:00 — Встреча с экспертом Анжелой Пиаже.

15:00 — Показ короткометражных фильмов. «В одной лодке». Главную роль в фильме играет социолог Зигмунд Бауман, без которого мы бы не узнали, что такое глобализация, и как она отражается на жизни каждого из нас. Этот фильм — история о людях. Ироничная, местами грустная, местами смешная, она рассказывает о проблемах, развлечениях, экономике и окружающем мире — через призму той самой глобализации. После показа состоится обсуждение фильма с режиссером Руди Гнутти.



19:30 — «Окно во двор». Сальво Манцоне, документалист и борец с мусором, приехал в свой родной Палермо и обнаружил у себя под окном нелегальную свалку. И его соседи, и власти города не усмотрели в ее появлении никакой проблемы и посоветовали Сальво молчать и не возмущаться. Но не таков Сальво! По его словам, во время съемок фильма «Окно во двор» о нелегальных помойках, он даже стал настоящим безумцем, словно герой одноименного фильма Альфреда Хичкока. Встреча с режиссером Сальво Манцоне.



6 октября. «Премьера», ул. Крупской, 97



12:00 — «В поисках смысла». Два друга детства выбрали в жизни разные пути. Один стал топ-менеджером на Уолл-Стрит, а другой снимает экологические документальные фильмы. Но как понимает первый, по совету второго насмотревшись документалок о глобализации, у них обоих накопились одинаковые вопросы. И друзья отправляются в невероятное, изменяющую жизнь путешествие по Америке, Европе и Азии. На встречах с астрофизиками, йогами, молекулярными биологами, шаманами, городскими садовниками они хотят найти ответы о нашей жизни и нашей связи с планетой. Встреча с эко-активистами Вячеславом и Марией Мерлушкиными.



16:00 — «ПРОПАЛО! История выброшенной еды». На экране — рок-звезда кулинарного мира Энтони Бурден, самые влиятельные шеф-повара мира и магическое превращение пищевых остатков в деликатесы. Знаете ли вы, что ⅓ продуктов в мире выбрасывается — а с этим обессмысливаются и потраченные соответствующие природные ресурсы, энергия и человеческий труд? Продукты пропадают на всех уровнях, начиная с ферм, во время транспортировки, после рабочего дня кафе и истечения срока годности в супермаркетах, в наших холодильниках, когда мы что-то забыли или нам не понравилось на вкус. Встреча с Джамилей Семененко и Евгением Алтайским.



19:30 — «Отражение гор Алтая». Настоящее, прошлое, будущее Горного Алтая. Герои фильма Айсулу, Леонид и Михаил — участники программы, помогающей жителям уникального природного заповедника юга Сибири найти заработок альтернативный браконьерству. Каждый из героев выбрал свое направление, куда он вкладывает силы. Айсулу возрождает традиции в настоящем времени, Леонид хранит и передает людям память о прошлом, Михаил отдает силы подрастающему поколению.