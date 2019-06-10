Барнаульская рок-группа презентовала свой новый альбом в Нагорном парке

«Арифметика» — это второй по счету полноформатный альбом группы. Всего в него вошло 11 композиций, написанных с 2005 по 2019 годы.

Как пишут сами авторы в своей группе «ВКонтакте», «Арифметика» — очень современный и весьма пост-модерновый альбом с большим количеством отсылок. Он существенно отличается от первого альбома «Тиферет».

«Во-первых, это не концептуальный альбом, а скорее сборник песен, которые максимально полно раскрывают актуальный музыкальный стиль группы (весьма эклектичный); во-вторых, на „Арифметике“ очень плотный насыщенный саунд, катастрофически много гитарного рёва, бэк-вокальных партий и очень большой крен в электронику; в-третьих, в записи альбома помимо штатных музыкантов группы приняли участие и сессионные музыканты. Мы можем услышать виолончель, тромбон, детский хор и женский вокал», — говорят музыканты.

Что известно о группе

Группа «Волны» основана в 2011 году. Коллектив играет поп-рок с внушительным влиянием групп британского мейнстрима. За годы существования группа добилась известности в родном городе, приняла участие в огромном количестве концертов и фестивалей, в числе которых «Старый новый рок» (Екатеринбург), сняла несколько клипов. В настоящее время лейблом «Бомба-Питер» издано два EP «Одержимость» (2016) и «#НикомуНеНужный» (2017) и два полноформатных альбома — «Тиферет» (2018) и «Арифметика» (2019).