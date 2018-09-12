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Бывший купеческий магазин в барнаульском туркластере передадут филармонии

В Барнауле собираются отреставрировать здание на улице Льва Толстого, 32. Второй этаж передадут краевой филармонии. Директор филармонии Елена Надточий уверена, что новое культурное пространство органично впишется в барнаульский туркластер.

Здание на ул. Льва Толстого, 32.
Здание на ул. Льва Толстого, 32.
Надежда Тиунова.

По словам Надточий, на площади около 1000 квадратных метров расположатся репетиционные хоровые залы, костюмерные и рабочие помещения двух коллективов — мужского вокального ансамбля под управлением Михаила Афанасьева и ансамбля «Вечёрки».

Сейчас помещений в здании филармонии на ул. Ползунова катастрофически не хватает. Например, театр танца «Хорошки» репетирует в зале ансамбля «Огоньки», у них нет своих помещений. Им предоставят зал в отреставрированном здании.

Деньги на реставрацию объекта культурного наследия выделят из краевого бюджета — 4,8 млн. рублей. Эскизный проект подготовил архитектор Евгений Тоскин.

Здание на ул. Льва Толстого, 32.
Здание на ул. Льва Толстого, 32.
Надежда Тиунова.

Чем известно здание на Льва Толстого, 32?

Здание на ул. Льва Толстого, 32 — это бывший магазин купца Второва постройки XIX века. На первом этаже сейчас располагаются несколько магазинов с товарами для ремонта.

Второй этаж давно не эксплуатируется. Он заброшен и полуразрушен. По словам Евгения Тоскина, фактически там нет крыши и полов, проводка старая, перегородки номинальные. Единственный плюс: «есть окна, а в них стекла».

Стены и фундамент здания довольно крепкие. Если привести в порядок второй этаж, здание простоит еще много лет. Поскольку строение изначально проектировалось под магазин, там много свободного пространства и можно обустроить просторные залы. По проекту, их будет три.

Здание на ул. Льва Толстого, 32.
Здание на ул. Льва Толстого, 32.
Надежда Тиунова.

Что будет в отреставрированном здании?

Помимо репетиционных помещений здесь сделают раздевалки, кабинеты, душевые, склады для костюмов и инструментов.

В симпатичном внутреннем дворике старинного дома летом можно будет проводить камерные акустические концерты. Музыканты филармонии много и успешно играют open-air концерты на площадках города и края, а теперь надеются на появление своего обустроенного летнего культурного пространства.

Кроме того, в здание красивейшие парные арочные окна, в которых музыканты также мечтают сыграть. Елена Надточий надеется, что процесс подготовки к строительству не затянется и здание, одно из самых красивых на улице Льва Толстого, станет центром притяжения «искусств»

Сейчас проект Тоскина проходит историко-культурную экспертизу, на это потребуется несколько месяцев. По оценкам архитектора, реальное строительство может начаться через год, во всяком случае, не раньше весны.

Елена Надточий,
директор филармонии:

Верю, что постепенно из туркластера уйдут дешевые обои, будет больше значимых культурных событий, и это место станет обитаемо. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное.

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