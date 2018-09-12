Бывший купеческий магазин в барнаульском туркластере передадут филармонии

В Барнауле собираются отреставрировать здание на улице Льва Толстого, 32. Второй этаж передадут краевой филармонии. Директор филармонии Елена Надточий уверена, что новое культурное пространство органично впишется в барнаульский туркластер.

По словам Надточий, на площади около 1000 квадратных метров расположатся репетиционные хоровые залы, костюмерные и рабочие помещения двух коллективов — мужского вокального ансамбля под управлением Михаила Афанасьева и ансамбля «Вечёрки».

Сейчас помещений в здании филармонии на ул. Ползунова катастрофически не хватает. Например, театр танца «Хорошки» репетирует в зале ансамбля «Огоньки», у них нет своих помещений. Им предоставят зал в отреставрированном здании.

Деньги на реставрацию объекта культурного наследия выделят из краевого бюджета — 4,8 млн. рублей. Эскизный проект подготовил архитектор Евгений Тоскин.

Здание на ул. Льва Толстого , 32. Надежда Тиунова.

Чем известно здание на Льва Толстого , 32?

Здание на ул. Льва Толстого, 32 — это бывший магазин купца Второва постройки XIX века. На первом этаже сейчас располагаются несколько магазинов с товарами для ремонта.

Второй этаж давно не эксплуатируется. Он заброшен и полуразрушен. По словам Евгения Тоскина, фактически там нет крыши и полов, проводка старая, перегородки номинальные. Единственный плюс: «есть окна, а в них стекла».

Стены и фундамент здания довольно крепкие. Если привести в порядок второй этаж, здание простоит еще много лет. Поскольку строение изначально проектировалось под магазин, там много свободного пространства и можно обустроить просторные залы. По проекту, их будет три.

Здание на ул. Льва Толстого , 32. Надежда Тиунова.

Что будет в отреставрированном здании?

Помимо репетиционных помещений здесь сделают раздевалки, кабинеты, душевые, склады для костюмов и инструментов.

В симпатичном внутреннем дворике старинного дома летом можно будет проводить камерные акустические концерты. Музыканты филармонии много и успешно играют open-air концерты на площадках города и края, а теперь надеются на появление своего обустроенного летнего культурного пространства.

Кроме того, в здание красивейшие парные арочные окна, в которых музыканты также мечтают сыграть. Елена Надточий надеется, что процесс подготовки к строительству не затянется и здание, одно из самых красивых на улице Льва Толстого, станет центром притяжения «искусств»

Сейчас проект Тоскина проходит историко-культурную экспертизу, на это потребуется несколько месяцев. По оценкам архитектора, реальное строительство может начаться через год, во всяком случае, не раньше весны.

Елена Надточий,

директор филармонии: