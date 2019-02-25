Что посмотреть в кино. Топ-7 премьер марта

В марте на большие экраны выйдет долгожданный «Капитан Марвел», где студия впервые представит очень важного для дальнейших событий женского персонажа. А еще в конце месяца будем смотреть «Дамбо», первую игровую перезагрузку мультфильма студии Disney в исполнении блистательного режиссера Тима Бёртона. Премьеры, которые нельзя пропустить — в обзоре altapress.ru.

Ван Гоги

С 7 марта. Россия, 2018. Режиссер: Сергей Ливнев. В ролях: Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский, Елена Коренева, Полина Агуреева, Наталья Негода, Александр Сирин, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова.

Одна их самых сильных российских драм последних лет. Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.

Чужой

США, 1979. Режиссер: Ридли Скотт. В ролях: Сигурни Уивер, Том Скеррит, Иэн Холм, Джон Хёрт, Гарри Дин Стэнтон, Вероника Картрайт.

Культовый хоррор в новом цвете и звуке. В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж, в соответствии с основными инструкциями, обязан найти и исследовать источник сигнала. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.

Капитан Марвел

США, 2019. Режиссеры: Анна Боден, Райан Флек. В ролях: Бри Ларсон, Джемма Чан, Сэмюэл Л. Джексон, Ли Пейс, МакКенна Грейс, Бен Мендельсон, Джуд Лоу.

После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Первый сольный фильм студии с женским персонажем. В будущем она может помочь Мстителям в противостоянии с Таносом, но сперва должна понравиться зрителю. Первые критики уже сказали, что это отличный фильм с духом фантастики 1990-х.

Пиковая дама. Зазеркалье

С 14 марта. Россия, 2018. Режиссер: Александр Домогаров мл. В ролях: Ангелина Стречина, Даниил Муравьев-Изотов, Владислав Коноплев, Клаудиа Бочар, Игорь Яшанин, Валерий Панков.

Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жертвами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном мрачном особняке. Развлекая друг друга страшилками об убийствах, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, подростки находят зеркало с загадочными рисунками и ради шутки проводят перед этим зеркалом мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы.

Дети загадывают самые сокровенные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души.

Балканский рубеж

С 21 марта. Россия, Сербия, 2019. Режиссер: Андрей Волгин. В ролях: Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид.

Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами.

К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна.

Дамбо

С 28 марта. США, 2019. Режиссер: Тим Бёртон. В ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Люси ДеВито, Алан Аркин, Джозеф Гатт.

Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху.

Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слоненка. К делу подключается энергичный предприниматель Вэндевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия «Сказочная страна».