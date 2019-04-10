Девушка из Алтайского края вновь споет в шоу «Песни» на ТНТ

Певица Полина Холод из Алтайского края выступит на шоу «Песни» на ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. Девушка уже пробовала свои силы в предыдущем сезоне, но не дошла до финала.

Выпуск с участием уроженки Алтайского края выйдет в эфир 13 апреля в 20:00. 24-летняя выпускница АГИК представит Барнаул и Бийск.

В 2018 году Полина рассказывала, что спонтанно решила поехать на прослушивание в Новосибирск на последнем автобусе из Бийска.

Полина Холод поет еще со школы, а около пяти лет назад начала играть на гитаре.

Холод — это псевдоним от фамилии Холодова.

Ранее в шоу уже приняли участие несколько представителей Алтая. В первом выпуске второго сезона проекта в следующий этап прошел 46-летний уроженец Барнаула Вадим Капустин. Во втором выпуске выступил барнаулец под псевдонимом CLAY. Настоящее имя исполнителя — Николай Шорин.