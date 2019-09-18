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18 сентября
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Культура

Нужно больше хоббитов. По «Властелину колец» снимут сериал

В Новой Зеландии снимут телесериал «Властелин колец» о возвращении орков, эльфов и хоббитов в родную страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Amazon Prime

Властелин колец.
Властелин колец.
Кадр из фильма

Производство запустит компания Amazon. Съёмки начнутся в городе Окленд в ближайшие месяцы. По мнению исполнительных продюсеров, это место идеально подходит для того, чтобы передать в сериале красоту Средиземья, так как в нём сохранилась величественная природа.

Пока в Amazon не сообщают детальных планов на сериал. Пока не известно, какой у сериала будет бюджет, сколько сезонов и когда он выйдет в прокат. Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, и что в нём будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют «Братству Кольца».

Ранее стало известно, что киностудия «Среда», принадлежащая продюсеру Александру Цекало, и Rambler Group приступили к съемкам сиквела «Двенадцать стульев», где главную роль сыграет актер Сергей Безруков.

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