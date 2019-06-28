«Это не порно, а социальный протест». Как спектакль в МТА разделил барнаульскую публику на два лагеря

27 июня в Молодежном театре открылась лаборатория по современной драматургии «#Всмысле». В первый день на площадке показали самый неоднозначный эскиз-спектакль на этом проекте.

Комедию «Протест» в 2018 году написал драматург Ришат Мухтаров. По сюжету четверо шестнадцатилетних подростков собрались вместе, чтобы снять кино для взрослых «чтобы в мире стало меньше порнофильмов».

Из пьесы:

Каждый год в мире выходит по 13 тысяч порнофильмов. Тринадцать тысяч! Вы представляете? Это же огромная цифра. Это же по тридцать пять фильмов в день. Полтора фильма в час. То есть, пока мы здесь с вами сидим, там уже какой-то сантехник к домохозяйке в халатике пришел. А мы бездействуем. Как будто так и надо.

Логика проста: такой своеобразный протест должны были заметить СМИ и поднять проблему на общественный уровень. Но даже начать съемку у ребят так и не получилось.

Над неудачными попытками подростков во время показа смеялся весь зал. После спектакля один из ведущих театроведов России и критик Елена Ковальская предложила обсудить увиденное. Диалог со зрителем растянулся на полтора часа.

Лаборатория по современной драматургии в МТА Алиса Батурина

Мнение публики разделилось неожиданным образом: взрослому поколению пьеса понравилась больше, чем молодому.

— Копаться в этой пьесе не нужно, нам не дали никакой глубины, все на поверхности. — Вначале было весело, легко, но глубинных пластов тут очень много. Молодежь думает, что она перевернет мир, а ей не хватает опыта, умения. И вот такой протест — он как бы и не протест вовсе. — Я считаю, что когда человек идет в театр, он должен что-то новое вынести для себя. К сожалению, такую жизнь я вижу каждый день в инстаграме, на ютубе. Мне кажется, что в театре должно показываться что-то высокое. — Есть другие произведения, которые рассматривают проблему протеста: «Отцы и дети», «Первая любовь» Тургенева. — Я не поняла проблемы пьесы, протестовать против чего-то — это нормально для подросткового периода.

В итоге зрители сделали вывод, что пьеса про подростков больше предназначена для старшего поколения.

Театровед и критик Елена Ковальская Алиса Батурина

Театровед Елена Ковальская, которая модерировала диалог со зрителями, отметила, что у барнаульской публики есть желание высказаться.

Елена Ковальская,

критик , театровед:

Я помню наш проект в 2010 году в театре драмы, когда главным режиссером был Роман Феодори. Мы делали документальный спектакль про Алтай. Тогда зрители менее охотно говорили, стеснялись. Что я обнаружила сегодня? Мы сказали: кто торопится, может уйти, и почти никто не ушел. У людей есть суждения, есть потребность говорить и быть услышанными. Сегодня театр — это место, где разговаривают про важное.

28 июня в Молодежном театре покажут еще три эскиза спектакля: в 15:00 «Церковь пресвятого Макчикена», в 18:00 «Ганди молчал по субботам» и в 21:00 «Мой папа — Питер Пэн». Цена билета на каждый показ — 100 рублей.