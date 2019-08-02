Грандиозный фестиваль театра кукол «Сказка» не смогут провести в новом здании

С 8 по 12 ноября барнаульский театр кукол «Сказка» проведет фестиваль «Зазеркалье». В новом здании на ул. Пушкина хотят провести пару мероприятий без участия детей. Но в театре опасаются, что к фестивалю объект не успеют официально сдать в эксплуатацию.

Сдать не успеют

Новое здание театра кукол на улице Пушкина обещают достроить в ноябре. Это altapress.ru подтвердило и руководство театра. Но основные мероприятия фестиваля пройдут не в нем.

Надежда Васильева,

директор театра кукол «Сказка»:

Я думаю, что мы чуть-чуть не успеем с новым зданием, потому что месяц-два уйдет на подготовку документов для его передачи театру. Детского зрителя принять там не сможем. Если удастся, проведем там только «круглый стол» и экскурсии для приезжих гостей.

По словам директора, ближе к зиме здание должно быть полностью готовым. Сейчас оно уже заведено под крышу. Закупается мебель для интерьера, необходимое оборудование, изготавливаются зеркала.

Что известно о фестивале?

Фестиваль «Зазеркалье» пройдет в Барнауле в первый раз. Конкурсные спектакли покажут в Музыкальном и Молодежном театрах, в драме и театре кукол «Сказка», который сейчас размещается в бывшем кинотеатре «Родина». Открытие пройдет в концертном зале «Сибирь».

Как рассказала Надежда Васильева, цель фестиваля — привлечь внимание зрителя к театру кукол и показать его разнообразие. Уже составлена афиша, где поровну распределен репертуар кукольных спектаклей для самых маленьких, школьников и взрослых.

Среди участников и гостей — театры из Кемерово, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Томска, Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга.