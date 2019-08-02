Грандиозный фестиваль театра кукол «Сказка» не смогут провести в новом здании

Сдать не успеют
Новое здание театра кукол на улице Пушкина обещают достроить в ноябре. Это altapress.ru подтвердило и руководство театра. Но основные мероприятия фестиваля пройдут не в нем.
Надежда Васильева,
директор театра кукол «Сказка»:
Я думаю, что мы чуть-чуть не успеем с новым зданием, потому что месяц-два уйдет на подготовку документов для его передачи театру. Детского зрителя принять там не сможем. Если удастся, проведем там только «круглый стол» и экскурсии для приезжих гостей.
По словам директора, ближе к зиме здание должно быть полностью готовым. Сейчас оно уже заведено под крышу. Закупается мебель для интерьера, необходимое оборудование, изготавливаются зеркала.
Что известно о фестивале?
Фестиваль «Зазеркалье» пройдет в Барнауле в первый раз. Конкурсные спектакли покажут в Музыкальном и Молодежном театрах, в драме и театре кукол «Сказка», который сейчас размещается в бывшем кинотеатре «Родина». Открытие пройдет в концертном зале «Сибирь».
Как рассказала Надежда Васильева, цель фестиваля — привлечь внимание зрителя к театру кукол и показать его разнообразие. Уже составлена афиша, где поровну распределен репертуар кукольных спектаклей для самых маленьких, школьников и взрослых.
Среди участников и гостей — театры из Кемерово, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Томска, Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга.