Гитары музыкантов «Чайфа» потерялись по дороге из Москвы

При перелете из Москвы в родной для группы «Чайф» Екатеринбург потерялись гитары Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, об этом они сообщили на официальной странице в Фейсбук .

«Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов. А вы что думаете?» — написали музыканты с присущим им юмором.

«Чайф» ездит по стране с традиционным ежегодным туром «Зимняя акустика». После концерта в Москве музыканты в полном составе вернулись на самолете в Екатеринбург. Багаж с инструментами, по всей видимости, застрял в столичном аэропорте Шереметьево. Такой курьез с музыкантами за 25 лет поездок с «Зимней акустикой» случается впервые, пишет «Комсомольская правда».

Позже на странице группы появилась информация, что гитары долетели. «Вернулись верные подруги! Всё в порядке, в целости и сохранности!))», — написали музыканты.