Голодец рассказала Путину о сельских кинотеатрах в Барнауле

Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Ольгой Голодец оснащение сельских кинотеатров и их репертуар. Он попросил проконтролировать этот процесс. Собеседница главы государства заявила, что уже посмотрела, как посещаются такие кинотеатры в регионах. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

17 октября президент встречался во ВГИКе с кинематографистами, которые обозначили ему ряд проблем в отрасли. В том числе речь шла о новых кинозалах на селе.

Владимир Путин,

президент РФ:

Применительно к кино, там у нас есть, выделены деньги, миллиард, по-моему, на оснащение муниципальных центров кино. Но как говорят коллеги, с которыми встречались во ВГИКе, прокатывать нечего из того, что наша киноиндустрия предоставляет. Это несколько странно звучит у нас.

Он подчеркнул, что в новых залах «старые советские фильмы крутят, а нового очень мало появляется». К тому же, необходимо следить за оснащением муниципальных кинотеатров.

На это вице-премьер ответила, что все равно такие кинотеатры популярны в регионах и она даже была в некоторых.

Ольга Голодец. kremlin.ru

Ольга Голодец,

заместитель председателя правительства РФ:

Я бываю в регионах. Последний раз я была в Гавриловом посаде, это Ивановская область, в таком кинотеатре. Я видела, реальные люди реально приходят в эти кинотеатры. Я была на Горном Алтае, в Барнауле. Тоже замечательно работает это.

Президент отметил, что этого мало потому, что нужно бывать не в конкретном месте, где хорошо, а знать, где плохо.

«Я еще раз проверила состояние именно тех клубов, которые мы запустили, их посещаемость», — добавила Голодец.

В Республику Алтай Ольга Голодец съездила в июле. Там она осмотрела туристические и спортивные объекты региона, приняла участие в совещании в отеле «Алтай Резорт» с представителями органов местного самоуправления республики.

В Барнауле она была в 2014 году. Губернатор Александр Карлин в то время показывал ей медкластер.