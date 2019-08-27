«Город на костях»: как барнаульцы посетили старинные городские кладбища

Во время экскурсии со «зловещим оттенком» около 50 барнаульцев посетили три православных кладбища — Петропавловское, Предтеченское и Кресто-Воздвиженское.

23 августа в Барнауле прошла экскурсия по старым городским захоронениям. Поводом послужили раскопки самого первого барнаульского кладбища, которые с начала августа ведутся на площади Свободы. Экскурсоводом выступил историк Данил Дегтярев. Altapress.ru он рассказал об истории Барнаула, которая скрыта под землей.

Петропавловское кладбище

Где: площадь Свободы

Через несколько лет после основания Барнаула в самом центре города был возведен Петропавловский собор, при котором действовало одноименное кладбище. Захоронения на нем проводились с 1748 до 1772 годы. Позднее — кладбище закрыли и разрушили.

Летом 2017 года в районе пересечения улицы Ползунова и проспекта Социалистического, при проведении ремонтных работ, были обнаружены костные останки людей.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула Ирина Пергаева

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук:

Когда нашли кости, общественность поднялась: «Можно подумать, вы не знали, что здесь было». Первое барнаульское кладбище — это историческое место, объект культурного наследия. А в 2018 году в рамках проекта туркластера стали строить ливневую канализацию, и опять выкопали кости. Историки добились того, что в этом году с 5 августа работы по строительству ведутся под надзором археологов. К настоящему моменту подняты останки 7 человек. Останки перезахоронят.

Кто был похоронен Иван Ползунов ( 1728−1766) — изобретатель паровой машины.

1728−1766) — изобретатель паровой машины. Андрей Беэр — первый начальник Колывано-Воскресенских заводов.

Мария Качка — жена начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Гавриила Качки.

Нагорный некрополь

Где: Нагорный парк

Предтеченское кладбище открыли в октябре 1772 года, после указа Екатерины II, по которому было запрещено хоронить людей в пределах жилых кварталов. Кроме того, здесь размещались Татарское и Протестантское кладбища, которые уходили вглубь территории.

В 1774 году Иван Черницын (бывший ученик Ивана Ползунова) составил план храма Иоанна Предтечи, который было решено построить на территории Нагорного кладбища. Он и был построен, но в 1850 году сгорел от удара молнии.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула Ирина Пергаева

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук:

Это считалось плохим знаком, поэтому новый храм решили построить на новом месте. Деревянный храм убрали, на его месте стали хоронить людей.

В 1870 годах территория кладбища была разделена на четыре разряда, в зависимости от ценности земли. В первом, втором и третьем хоронили чиновников, общественных деятелей, купцов. Рядом с церковью хоронили известных людей, а на краю кладбища — «бедноту».

В начале XX века Нагорное кладбище переполнилось и его закрыли.

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук:

В середине 1930 годов начался разгром Нагорного кладбища. Кресты выламывались, храм был разобран на кирпичи. В итоге кладбище вместе с храмом было снесено, а могилы уничтожены, за исключением надгробия Ядринцева.

Кто был похоронен На кладбище похоронены известные горожане, общественные деятели, ученые и купцы. Николай Ядринцев ( 1842−1894) — ученый , общественный деятель. Его могила — единственная сохранившаяся на кладбище. Гранитный памятник изготовлен на Колыванской шлифовальной фабрике по проекту архитектора Шулева.

1842−1894) — ученый общественный деятель. Его могила — единственная сохранившаяся на кладбище. Гранитный памятник изготовлен на Колыванской шлифовальной фабрике по проекту архитектора Шулева. Козьма Фролов ( 1726−1800) — ученый , инженер , который после смерти Ползунова обеспечивал запуск паровой машины. На Нагорном кладбище не могила — памятный знак , который поставили в 1970 году.

1726−1800) — ученый инженер который после смерти Ползунова обеспечивал запуск паровой машины. На Нагорном кладбище не могила — памятный знак который поставили в 1970 году. Иван Черницын ( 1750−1809) — ученик и помощник изобретателя Ивана Ползунова , горный специалист.

1750−1809) — ученик и помощник изобретателя Ивана Ползунова горный специалист. Василий Штильке ( 1850−1908) — депутат Госдумы. В Нагорном парке — памятный знак , примерно на месте могилы.

1850−1908) — депутат Госдумы. В Нагорном парке — памятный знак примерно на месте могилы. Поликарп Залесов ( 1772−1837) — строитель сереброплавильных заводов , изобретатель паровой турбины для откачки воды из шахт.

1772−1837) — строитель сереброплавильных заводов изобретатель паровой турбины для откачки воды из шахт. Фридрих Геблер ( 1781−1850) — врач , естествоиспытатель , географ , исследователь Алтая. Основатель краеведческого музея. Памятный знак Геблеру поставлен в 2000-х годах.

Католический костел

Где: пр. Ленина , 44

Католический костел (сейчас «Аптека») был построен в 1913 году по проекту гражданского инженера Ивана Носовича. При этой церкви появилось собственное католическое кладбище, которое просуществовало до 1937 года.

Историк отмечает, что в этом месте захоронено всего несколько десятков человек.

Сейчас на месте кладбища сохранился только один памятник с нечитаемой гравировкой на польском языке.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула Ирина Пергаева

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук:

В прошлом году католическая община Барнаула настояла на том, чтобы здание аптеки было передано им по закону о возвращении церковного имущества национализированного в советское время. Через полгода здание будет передано. Католики хотят восстановить костел и создать на территории бывшего кладбища, условно говоря, территорию покоя.

Кресто-Воздвиженское кладбище

Где: парк «Изумрудный»

Кладбище было открыто в 1780 году, в 1918—1919 годах стало местом массовых расстрелов сторонников советской власти. Оно оставалось православным всю историю — до 1930 года.

Уникальность этого кладбища в том, что здесь хоронили представителей всех религий.

В 1939 году его территория была отдана под парк культуры и отдыха Меланжевого комбината — в центре был вырыт большой пруд, надгробия снесены, могилы уничтожены. А в здании Кресто-Воздвиженской церкви в 1950 году открыли Барнаульский планетарий.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула Ирина Пергаева

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук:

Через два года «Планетарий» должны перенести в кинотеатр «Родина», чтобы восстановить храм. А рядом с храмом поставят памятник всем погребенным на этом кладбище со списком имен и фамилий тех, кого удастся восстановить. Это будет мемориальное место, своеобразная зона покоя.

Сейчас от кладбища остались только здание церкви и центральная аллея.

Софья Житина