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27 августа 28°C

«Город на костях»: как барнаульцы посетили старинные городские кладбища

23 августа в Барнауле прошла экскурсия по старым городским захоронениям. Поводом послужили раскопки самого первого барнаульского кладбища, которые с начала августа ведутся на площади Свободы. Экскурсоводом выступил историк Данил Дегтярев. Altapress.ru он рассказал об истории Барнаула, которая скрыта под землей.

Во время экскурсии со «зловещим оттенком» около 50 барнаульцев посетили три православных кладбища — Петропавловское, Предтеченское и Кресто-Воздвиженское.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Ирина Пергаева

Петропавловское кладбище

Где: площадь Свободы

Через несколько лет после основания Барнаула в самом центре города был возведен Петропавловский собор, при котором действовало одноименное кладбище. Захоронения на нем проводились с 1748 до 1772 годы. Позднее — кладбище закрыли и разрушили.

Летом 2017 года в районе пересечения улицы Ползунова и проспекта Социалистического, при проведении ремонтных работ, были обнаружены костные останки людей.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Ирина Пергаева

Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук:

Когда нашли кости, общественность поднялась: «Можно подумать, вы не знали, что здесь было». Первое барнаульское кладбище — это историческое место, объект культурного наследия. А в 2018 году в рамках проекта туркластера стали строить ливневую канализацию, и опять выкопали кости. Историки добились того, что в этом году с 5 августа работы по строительству ведутся под надзором археологов. К настоящему моменту подняты останки 7 человек. Останки перезахоронят.

Кто был похоронен

  • Иван Ползунов (1728−1766) — изобретатель паровой машины.
  • Андрей Беэр — первый начальник Колывано-Воскресенских заводов.
  • Мария Качка — жена начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Гавриила Качки.

Нагорный некрополь

Где: Нагорный парк

Предтеченское кладбище открыли в октябре 1772 года, после указа Екатерины II, по которому было запрещено хоронить людей в пределах жилых кварталов. Кроме того, здесь размещались Татарское и Протестантское кладбища, которые уходили вглубь территории.

В 1774 году Иван Черницын (бывший ученик Ивана Ползунова) составил план храма Иоанна Предтечи, который было решено построить на территории Нагорного кладбища. Он и был построен, но в 1850 году сгорел от удара молнии.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Ирина Пергаева

Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук:

Это считалось плохим знаком, поэтому новый храм решили построить на новом месте. Деревянный храм убрали, на его месте стали хоронить людей.

В 1870 годах территория кладбища была разделена на четыре разряда, в зависимости от ценности земли. В первом, втором и третьем хоронили чиновников, общественных деятелей, купцов. Рядом с церковью хоронили известных людей, а на краю кладбища — «бедноту».

В начале XX века Нагорное кладбище переполнилось и его закрыли.

Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук:

В середине 1930 годов начался разгром Нагорного кладбища. Кресты выламывались, храм был разобран на кирпичи. В итоге кладбище вместе с храмом было снесено, а могилы уничтожены, за исключением надгробия Ядринцева.

Кто был похоронен

На кладбище похоронены известные горожане, общественные деятели, ученые и купцы.

  • Николай Ядринцев (1842−1894) — ученый, общественный деятель. Его могила — единственная сохранившаяся на кладбище. Гранитный памятник изготовлен на Колыванской шлифовальной фабрике по проекту архитектора Шулева.
  • Козьма Фролов (1726−1800) — ученый, инженер, который после смерти Ползунова обеспечивал запуск паровой машины. На Нагорном кладбище не могила — памятный знак, который поставили в 1970 году.
  • Иван Черницын (1750−1809) — ученик и помощник изобретателя Ивана Ползунова, горный специалист.
  • Василий Штильке (1850−1908) — депутат Госдумы. В Нагорном парке — памятный знак, примерно на месте могилы.
  • Поликарп Залесов (1772−1837) — строитель сереброплавильных заводов, изобретатель паровой турбины для откачки воды из шахт.
  • Фридрих Геблер (1781−1850) — врач, естествоиспытатель, географ, исследователь Алтая. Основатель краеведческого музея. Памятный знак Геблеру поставлен в 2000-х годах.

Католический костел

Где: пр. Ленина, 44

Католический костел (сейчас «Аптека») был построен в 1913 году по проекту гражданского инженера Ивана Носовича. При этой церкви появилось собственное католическое кладбище, которое просуществовало до 1937 года.

Историк отмечает, что в этом месте захоронено всего несколько десятков человек.

Сейчас на месте кладбища сохранился только один памятник с нечитаемой гравировкой на польском языке.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Ирина Пергаева

Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук:

В прошлом году католическая община Барнаула настояла на том, чтобы здание аптеки было передано им по закону о возвращении церковного имущества национализированного в советское время. Через полгода здание будет передано. Католики хотят восстановить костел и создать на территории бывшего кладбища, условно говоря, территорию покоя.

Кресто-Воздвиженское кладбище

Где: парк «Изумрудный»

Кладбище было открыто в 1780 году, в 1918—1919 годах стало местом массовых расстрелов сторонников советской власти. Оно оставалось православным всю историю — до 1930 года.

Уникальность этого кладбища в том, что здесь хоронили представителей всех религий.

В 1939 году его территория была отдана под парк культуры и отдыха Меланжевого комбината — в центре был вырыт большой пруд, надгробия снесены, могилы уничтожены. А в здании Кресто-Воздвиженской церкви в 1950 году открыли Барнаульский планетарий.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Экскурсия по старым кладбищам Барнаула
Ирина Пергаева

Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук:

Через два года «Планетарий» должны перенести в кинотеатр «Родина», чтобы восстановить храм. А рядом с храмом поставят памятник всем погребенным на этом кладбище со списком имен и фамилий тех, кого удастся восстановить. Это будет мемориальное место, своеобразная зона покоя.

Сейчас от кладбища остались только здание церкви и центральная аллея.

Софья Житина

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