Хедлайнером Шукшинского фестиваля станет Надежда Бабкина

Летом на Шукшинский фестиваль приедет ансамбль «Русская песня» во главе с Надеждой Бабкиной. Также регион посетят актеры Дмитрий Певцов и Елена Сафонова, поэт Игорь Волгин, литератор Сергей Шаргунов, пишут «Вести Алтай».

В этом году Шукшинский фестиваль объединит более 50 мероприятий.

Шукшинские чтения пройдут на горе Пикет в Сростках 27 июля. Еще одно значимое мероприятие — Всероссийский театральный фестиваль. Насыщенной будет и литературная составляющая, организаторы запланировали выход в свет новых изданий.

На Алтай планируют приехать Лидия Федосеева-Шукшина, Мария Шукшина, Виктор Мережко, актеры Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко и Наталья Егорова.

Напомним, в октябре губернатор края Виктор Томенко обсудил предстоящие Шукшинские дни с дочерью писателя Марией Шукшиной. Тогда высказали предложение показать зрителям спектакль «Калина красная», главные роли в котором играют Мария Шукшина (Люба Байкалова) и Андрей Мерзликин (Егор Прокудин). Кроме того, в постановке задействованы актеры театра «Русская песня» — всего более 70 человек.