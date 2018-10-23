Томенко обсудил предстоящие Шукшинские дни с дочерью писателя Марией Шукшиной

Главные события, приуроченные к юбилейной дате, пройдут в июле 2019 года в ходе фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Высказано предложение показать зрителям спектакль «Калина красная», главные роли в котором играют Мария Шукшина (Люба Байкалова) и Андрей Мерзликин (Егор Прокудин). Кроме того, в постановке задействованы актеры театра «Русская песня» — всего более 70 человек.
Также предлагается во время Шукшинского кинофестиваля провести в Алтайском крае фестиваль народного кино и фестиваль чтецов.