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Томенко обсудил предстоящие Шукшинские дни с дочерью писателя Марией Шукшиной

В следующем году в Алтайском крае будут праздновать 90-летие со дня рождения Василия Шукшина. Предложения в программу праздника обсудит губернатор края Виктор Томенко с актрисой Марией Шукшиной и директором театра «Русская песня» Антоном Собяниным, пишет официальный сайт региона.

Встреча Виктора Томенко с Марией Шукшиной и Антоном Собяниным.
Встреча Виктора Томенко с Марией Шукшиной и Антоном Собяниным.
altairegion22.ru.

Главные события, приуроченные к юбилейной дате, пройдут в июле 2019 года в ходе фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Высказано предложение показать зрителям спектакль «Калина красная», главные роли в котором играют Мария Шукшина (Люба Байкалова) и Андрей Мерзликин (Егор Прокудин). Кроме того, в постановке задействованы актеры театра «Русская песня» — всего более 70 человек.

Также предлагается во время Шукшинского кинофестиваля провести в Алтайском крае фестиваль народного кино и фестиваль чтецов.

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