«Имперский морок» или «возрождение страны». Телеведущий Соловьев поспорил с актером Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что расширение российской территории — это возрождение страны, а не имперский морок, как об этом сказал чуть раньше актер театра и кино Михаил Ефремов в эфире украинского радио.

Михаил Ефремов дал интервью киевской радиостанции «Новое время». Вспоминая СССР, он сказал, что коммунистический морок закончился. В ответ на замечание ведущего, что этот морок якобы продолжается, он ответил:

«Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», которые испытывает Россия по территориям, потерянным после развала Советского Союза, пишут РИА Новости.

Надо сказать, что Михаил Ефремов частенько вызывают бурную реакцию — то высказываниями, то выходками. Некоторые СМИ даже называют его человеком-скандалом, и то, что он сказал украинскому корреспонденту, еще не самое громкое.

Михаил Ефремов. m-efremov.ru

Так что на сей раз реакция была не столь бурной. Телеведущий Владимир Соловьев сказал, что считает расширение российской территории возрождением страны, а не имперским мороком и фантомными болями. Он пригласил актера в Крым, чтобы тот узнал об отношении местных жителей к вхождению полуострова в состав России.