Из Алтайского театра драмы ушел ведущий актер и единственный в крае обладатель «Золотой маски»

Накануне открытия театрального сезона стало известно, что театр драмы покидает Александр Хряков, ведущий мастер сцены и единственный в крае обладатель премии «Золотая маска». Информацию подтвердили в администрации театра.

На сайте театра о Хрякове пишут в восторженных тонах. Он — «актер синтетического дарования и высокой творческой состоятельности. Сочетает в себе глубокие драматические способности, хореографический талант и мастерство цирковой эксцентрики».

По словам актера, работать на износ и с трудом дотягивать месяц до зарплаты стало невозможным. Никаких улучшений условий со стороны руководства предложено не было.

Александр и его супруга Елена (экс-сотрудник театра драмы) благодарят коллег за годы совместной службы: «И в труппе, и в цехах театра трудятся замечательные люди, настоящие солдаты, спасибо им огромное».

Александр Хряков в роли Германа Льюиса в спектакле «Два старых краба с нежным панцирем». altdrama.ru.

23 августа, когда редакции altapress.ru стало известно об увольнении Александра Хрякова, в театре драмы проходила встреча врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко с работниками культуры.

Главный режиссер музыкального театра Константин Яковлев поднял вопрос о том, что театры края теряют кадры из-за неконкурентоспособности в зарплатах. Причем если раньше люди уезжали в столичные города, то сейчас могут выбрать и соседние регионы, где зарплата больше, и это еще обиднее.

Виктор Томенко признался, что, переехав из Красноярска, был удивлен «порядком цифр» по зарплате в Алтайском крае. По сравнению с другими регионами Сибири она действительно невелика. Он повторил, что повышение зарплаты бюджетников — приоритетная задача.

Средняя заработная плата работников культуры в Алтайском крае, по данным Росстата, составляет 22,1 тыс. рублей. Реальный заработок актеров в краевых театрах в полтора-два раза меньше.

Драматичности в увольнение Александра Хрякова добавляет то, что как раз в этом году он отмечает 50-летие и 20-летие службы в театре драмы. Актер и его супруга не афишируют свои дальнейшие планы. Однако друзья семьи говорят, что одним из вариантов они рассматривают переезд в другой сибирский город с большой театральной историей: Новосибирск, Иркутск, Красноярск.

Чем известен Александр Хряков

В репертуарном листе Александра Хрякова более 50 ролей в театре драмы. Он один из самых востребованных актеров труппы: в сезоне 2018 он занят в 17 спектаклях. Национальную премию «Золотая маска» Александр Хряков получил в 2008 году, сыграв рядового Франца Войцека в спектакле «Войцек».