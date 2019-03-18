Известный режиссер театра и кино презентует в Барнауле книгу о Германе и Фоменко

Режиссер и актер Алексей Злобин 19 марта презентует в Барнауле книгу «Яблоко от яблони. Герман, Фоменко и другие опровержения Ньютонова закона».

Алексей Злобин — личность разносторонняя. Он снялся в десятках фильмах (в их числе «Кислород», «Фонограмма страсти», «Три дня до весны»), работал ассистентом у Петра Фоменко, Алексея Германа, Александра Сокурова, Эльдара Рязанова, Игоря Масленникова, Сергея Бодрова младшего, Славы Росса и других режиссеров.

Злобин поставил ряд спектаклей в разных театрах страны, преподавал дошкольникам чтение, старшеклассникам литературу, студентам актерское мастерство.

Он — автор фильмов, художественных, документальных и анимационных сценариев, а также поэтических сборников, повестей и рассказов. Писательская сторона Злобина 19 марта станет поводом для встречи в краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова.

Книга «Яблоко от яблони» — история не только становления самого Алексея Злобина как режиссера, педагога и актера, но и интереснейший рассказ о великих режиссерах кино и театра: Алексее Германе (старшем) и Петре Фоменко.

Литературу Алексея Злобина отличает удивительный живой язык, автор очень точно воспроизводит манеру разговора своих героев, что придает тексту звучание. Погружаясь в книгу, читатель словно побывает на съемочной площадке фильма «Трудно быть богом» и на репетициях в «Мастерской» Петра Фоменко, параллельно узнавая много интересного об этих великих личностях, открывая разных известных российских актеров с новой стороны.

Встреча с Алексеем Злобиным пройдет на третьем этаже «Шишковки» 19 марта в 16:00. Вход свободный.