Как в Барнауле выступил поп-король Филипп Киркоров

18 февраля в Барнауле в ДК Моторостроителей выступил Филипп Киркоров. Зрители и поклонники опубликовали фотографий и видео с концерта и рассказали, как прошло шоу.

Артист выступал с новой программой «Я+Я второе Я». Зрители отмечают, что концерт Филиппа Киркорова «был потрясающим» и «невероятно красивым».

Феерия чувств! Восторг! Умопомрачительное шоу! Он настоящий Артист! 2,5 часа пролетели как мгновение! Море костюмов, точная постановка номеров, отработан каждый шаг. Главное дочь в восторге! Собственно благодаря ей я и собралась на это зрелище, — отмечает пользователь irinamolodec.

Зал во Дворце культуры был полный. Ранее сообщалось, что билеты на концерт Киркорова в Барнауле можно купить за 3,5−9 тыс. рублей.

На своей странице в Instagram роликами и фотографиями из Барнаула поделился и сам артист.

Напомним, последний раз Киркоров выступал в Барнауле в 2017 году. Тогда барнаульцы увидели юбилейное шоу «Я», поставленное режиссером «Цирка дю Солей» Франко Драгоне.