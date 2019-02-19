Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Как в Барнауле выступил поп-король Филипп Киркоров

18 февраля в Барнауле в ДК Моторостроителей выступил Филипп Киркоров. Зрители и поклонники опубликовали фотографий и видео с концерта и рассказали, как прошло шоу.

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

Артист выступал с новой программой «Я+Я второе Я». Зрители отмечают, что концерт Филиппа Киркорова «был потрясающим» и «невероятно красивым».

Феерия чувств! Восторг! Умопомрачительное шоу! Он настоящий Артист! 2,5 часа пролетели как мгновение! Море костюмов, точная постановка номеров, отработан каждый шаг. Главное дочь в восторге! Собственно благодаря ей я и собралась на это зрелище, — отмечает пользователь irinamolodec.

Зал во Дворце культуры был полный. Ранее сообщалось, что билеты на концерт Киркорова в Барнауле можно купить за 3,5−9 тыс. рублей.

На своей странице в Instagram роликами и фотографиями из Барнаула поделился и сам артист.

Напомним, последний раз Киркоров выступал в Барнауле в 2017 году. Тогда барнаульцы увидели юбилейное шоу «Я», поставленное режиссером «Цирка дю Солей» Франко Драгоне.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость