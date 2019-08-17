Как вместо «Дома актера» открылся «Крепостной театр» и что там будут делать

15 августа в Барнауле на месте «Дома актера на Алтае» прошло открытие нового сезона любительской студии «Крепостной театр».

Гостей у входа встречала музыкальная группа The Famed. Зрителей собралось больше, чем мог вместить зал — перед сценой пришлось дополнительно ставить стулья.

Новый сезон «Крепостной театр» открыл театрализованным представлением — актеры любительской студии прочитали отрывки из поставленных спектаклей. На сцене прозвучали монологи «самолетика», бабушки, уборщиц, военной медсестры.

Не обошлось без сюрпризов: в начале актер «Крепостного театра» резко прервал представление, задернув занавес со словами «достал высокий слог». А затем пояснил концепцию студии — говорить больше о людях, о том, что они переживают здесь и сейчас, быть честными и не искать скрытые смыслы.

Завершилось открытие «Крепостного театра» сольным концертом красноярского актера Вячеслава Сысоева.

Открытие «Крепостного театра», 15 августа 2019 года Предоставлено altapress.ru

По словам руководителя любительской студии, актера Александра Савина, «Дом актера на Алтае» закрылся, потому что его концепция исчерпала свою суть.

Александр Савин,

актер , руководитель «Крепостного театра»:

«Дом актера» был площадкой, где театральные актеры могли ставить свои творческие эксперименты. За два года по разным причинам этот проект не состоялся. Я не увидел смысла продолжать его и закрыл.

На базе «Крепостного театра» по-прежнему будут проходить концерты, спектакли, проводиться мастер-классы, лекции и другие творческие мероприятия.

В самой любительской студии сейчас занимаются 15 человек возрастом от 35 лет и один студент. В этом году они будут осваивать сразу два направления — психологический и пластический театр. Труппа по-прежнему будет творчески развиваться, занимаясь актерскими тренингами, сценречью, вокалом, актерским мастерством.

Что нового представят зрителям в будущем сезоне, пока держится в секрете.

Напомним, что о закрытии «Дома актера на Алтае» стало известно в начале августа.