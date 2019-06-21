Иди и смотри. Какие фильмы привезут на Шукшинский кинофестиваль в этом году

«Последнее испытание», реж. Алексей А. Петрухин (драма, 2019 год)
Всероссийская премьера фильма. Картина отсылает к трагическим событиям: 23−26 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке в Москве террористами были захвачены в заложники зрители мюзикла «Норд-Ост».
В главных ролях снялись известные артисты: Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Михаил Евланов, Елена Захарова и другие.
Режиссер Алексей Петрухин известен как продюсер картины «Вий» — самого кассового российского фильма 2014 года.
«Война Анны», реж. Алексей Федорченко (драма, 2018 год)
Один из лучших фильмов 2018 года, который собрал почти все престижные российские кинопремии: «Золотой орел», «Ника», «Белый слон» и открыл конкурсную программу «Кинотавра».
Картину снял барнаульский оператор Алишер Хамидходжаев.
Вся семья главной героини — маленькой девочки Анны — погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остаётся в живых — мать закрыла её своим телом. Больше двух лет девочка живёт, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Выжить ей помогают воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает её от полного одиночества.
В ролях: Марта Козлова, Любовь Ворожцова, Владимир Сапин.
«Ваш репетитор», реж. Антон Коломеец (драма, 2018 год)
История взросления молодого человека. Первая любовь, первое предательство, первые разочарования.
В ролях: Наталья Вдовина, Алексей Сергеев, Максим Битюков, Владислав Коноплев. Одним из продюсеров картины выступил Валерий Тодоровский.
Фильм впервые был представлен на «Кинотавре».
«Облепиховое лето», реж. Виктор Алферов (биография, драма, 2018 год)
Еще одна картина, где сыграл Андрей Мерзликин. Фильм о жизни и гибели великого советского драматурга Александра Вампилова. Это истории его семьи, отца, расстрелянного в 1938 году. В августе 1972-го, в облепиховое лето, Вампилов едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. И остаётся там навсегда.
В ролях: Андрей Мерзликин, Сергей Агафонов, Сергей Каплунов, Полина Чернышева, Кирилл Рубцов.
«Глубокие реки», реж. Владимир Битоков (драма, 2018 год)
Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего посёлка, неумение членов семьи выразить свою любовь и понимание родным людям. И река, которая в любой момент разольётся и смоет стоящий на самом берегу отчий дом.
В ролях: Олег Гусейнов, Рустам Муратов, Мухамед Сабиев. Премьера фильма состоялась на «Кинотавре».
«Солдатик», реж. Виктория Фанасютина (военная драма, 2018 год)
История о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию.
С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, стал настоящим защитником Родины.
В ролях: Андрей Андреев, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк.
«Интересная жизнь», реж. Анна Яновская (комедия, драма, 2018 год)
Узнав о том, что в Якутии кинематографический бум, московский комедийный артист Алексей Юдников решает попытать своё счастье. Он пускается в волшебное путешествие, полное неожиданных встреч приключений, любви, открытий и потерь. Реальность открывается Алексею самым неожиданным образом.
В ролях: Алексей Юдников, Прокопий Ноговицын, Андрей Борисов, Сергей Потапов.
«Двое», реж. Тимофей Жалнин (драма, 2018 год)
Молодые супруги Андрей и Надя теряются в глухой сибирской тайге. С этого момента начинается их сложный путь в борьбе с личными страхами и работой над ошибками прошлого, где тайга выступает метафорой жизни, в которой заблудились двое.
В ролях: Антон Момот, Татьяна Полосина, Александра Мареева, Андрей Щепочкин.
«Надо мною солнце не садится», реж. Любовь Борисова (драма, комедия, 2019 год)
Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед — старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены.
Однажды парень узнает, что у Байбала в молодости пропала дочь. Он уговаривает старика создать развлекательный видеоблог, чтобы найти ее, а заодно оттянуть день смерти.
В ролях: Иван Константинов, Степан Петров, Анатолий Кириллин, Елена Маркова.
«Лорик», реж. Алексей Злобин (драма, 2018 год)
Совместный фильм Армении, Кипра, России, Швеции и Швейцарии. Актер по призванию и просто чудак Лорик, тезка великого Лоуренса Оливье, разгуливает по городу в театральных костюмах и декламирует монологи, вызывая смех и изумление. Но Лорик равнодушен к мнению окружающих, он не замечает происходящих вокруг перемен, и того, что театр, в котором он служит, стал никому не нужен и вот-вот закроется.
В ролях: Микаэл Погосян, Евгения Дмитриева, Ирэн Айвазян, Наринэ Григорян.
Где смотреть
Показы конкурсных фильмов пройдут в Барнауле в кинотеатре «Пионер», а также в новых сельских 3D кинозалах. Фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля покажут в кинотеатре «Мир». Подробное расписание киносеансов можно будет посмотреть в разделе «Афиша».