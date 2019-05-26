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Культура

Стали известны имена победителей Каннского кинофестиваля

Золотая пальмовая ветвь 72-го Каннского кинофестиваля впервые досталась южнокорейскому режиссеру Пону Чжун Хо за фильм «Паразиты». Гран-при удостоилась постановщица Мати Диоп из Сенегала за картину «Атлантик», пишет «Газета.ру».

Актер Антонио Бандерас.
Актер Антонио Бандерас.
instagram.com/antoniobanderasoficial

Картину-победителя уже назвали «сатирическим триллером о классовой борьбе». В «Паразитах» рассказывается о бедной семье, которая пытается изменить свое финансовое положение и устраивается на работу к богачам.

Фильм «Атлантик», получивший Гран-при, повествует о 17-летней девушке, которая тяжело переживает расставание с возлюбленным. Эта лента стала дебютной полнометражной работой Мати Диоп как режиссера. Кроме того, она стала первой темнокожей женщиной, номинированной на премию кинофестиваля.

«Приз жюри» разделили между «Отверженными» дебютанта Ладжа Ли и бразильским вестерном «Бакурау» Клебера Мендонсе-Фильо. Приз за лучшую режиссуру достался братьям Дарденнам за фильм «Молодой Ахмед». Они рассказывают историю мальчика, который увлекается идеями радикального исламизма и по религиозным причинам совершает нападение на свою учительницу арабского языка.

Лучшей актрисой была объявлена Эмили Бичем за роль в фильме «Малыш Джо» австрийской постановщицы Джессики Хауснер. Актьриса сыграла роль сотрудницы лаборатории, которая занимается выращиванием цветка, делающего людей счастливыми. Приз за лучшую мужскую роль достался Антонио Бандерасу, сыгравшему в картине «Боль и слава».

В номинации «Лучший сценарий» победу одержала французская лента об однополой любви «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы.

25 мая в Каннах раздали награды второй по важности программы «Особый взгляд». Награда за лучшую режиссуру досталась россиянину Кантемиру Балагову за драму «Дылда». Позднее работа также получила награду от международной федерации кинопрессы.

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