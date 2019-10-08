Карлин открыл в Совфеде выставку автора барнаульского «Сеятеля»

Экс-губернатор Алтайского края, сенатор Александр Карлин открыл в Совете Федерации выставку скульптуры и графики заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Олега Закоморного. Об этом сообщили на сайте Совфеда.

Сенатор рассказал гостям выставки, что скульптор создал в Барнауле монумент «Переселенцам на Алтай от благодарных потомков» к 75-летию края.

Парламентарий вручил Олегу Закоморному награду Алтайского края — медаль «За заслуги во имя созидания».

Представленные на выставке работы посвящены теме детства, материнства и природы.

В церемонии открытия также поучаствовал сенатор Сергей Белоусов, член комитета СФ по социальной политике Инна Святенко и делегация Алтайского края.

Памятник переселенцам (или как его называют в народе «Сеятелю») открыли в августе 2012 года. Инициативу создания этого монумента приписывают Александру Карлину. Он присутствовал на открытии памятника, подчеркивал его «глубокий философский смысл». А в период массовым недовольством граждан и общественников заменой Ленина на Сеятеля и вырубкой елей, выступал в защиту нового монумента.