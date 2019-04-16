Концовку последних «Мстителей» слили в сеть

В социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter, а также на видеохостинге Vimeo опубликовали кадры из фильма «Мстители: Финал», в которых содержатся ключевые моменты сюжета. Две экранные копии с субтитрами, предположительно, сняты на спецпоказах Disney, пишет Regnum.ru.

Как сообщает издание, один из роликов длится 4,5 минуты. На экране появляются Халк, Железный человек, енот Ракета, Капитан Америка и Чёрная пантера. В этом же эпизоде показано сражение с главным антагонистом ленты — Таносом.

Почему произошла утечка, пока не известно. Одни источники утверждают, что партнёрам Disney показывали самые яркие фрагменты картины, другие — что студия проводила последние тестовые скрининги для фанатов. Из Twitter и Vimeo ролики уже удалили по просьбе Disney. Представители «ВКонтакте» сообщили, что тоже «уже приступили к блокировке роликов, чтобы спасти пользователей от спойлеров».

Фильм «Мстители: Финал» выходит в российский прокат 29 апреля, через три дня после премьеры в США. Кроме того, уже 23 апреля картину покажут на ММКФ, поэтому пользователи сети уже сейчас опасаются новых спойлеров.