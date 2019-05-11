Кроткость и шантаж. В театре драмы поставили Достоевского и Уайльда

До конца сезона зрители театра драмы смогут оценить два новых спектакля в постановке приглашенных режиссеров — Рачи Махатаева из Санкт-Петербурга и Алексея Шавлова из Москвы. Это будет Достоевский и Уайльд, фантастический рассказ о «человеке из подполья» и комедия о высшем обществе Англии XIX века.

Достоевский Рачи Махатаева

В конце апреля на экспериментальной сцене театра состоялся режиссерский дебют: выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Рача Махатаев поставил «Кроткую» Достоевского. Работа над этим спектаклем началась еще в 2018 году, когда в театре провели творческую лабораторию «Человек — целый мир». В результате в число финалистов мастерской вошел смелый эскиз Махатаева. Смелый не только по своей концепции, но и потому, что у повести Достоевского богатое сценическое прошлое. Так, постановка Льва Додина в БДТ уже вошла в историю как один из лучших спектаклей конца ХХ века.

В основе новеллы «Кроткая» — взаимоотношения двух людей: немолодого ростовщика и юной сироты, которая в силу обстоятельств вышла за него замуж. История раскрывается в монологе главного героя, который оказался в экстраординарных условиях. По словам самого Достоевского, «он в смятении и старается осмыслить случившееся, „собрать свои мысли в точку“».

«Кроткая» в театре драмы. vk.com/altdrama

Как рассказывает филолог АлтГУ, член Международного общества Достоевского Елена Сафронова, французский писатель Андре Жид называл «Кроткую» «изумительной вещью» и одним из самых мощных творений автора. «Особенно приятно, что в Барнауле обратились к его творчеству, ведь Достоевский бывал в нашем городе неоднократно и даже мечтал жить в нем, „если ничего не будет другого по манифесту“», — добавляет Сафронова.

Накануне премьеры Рача Махатаев говорил, что считает Достоевского великим парадоксалистом и что для него самого главный парадокс — это жизнь. Поэтому для воплощения «Кроткой» режиссер задумал пространство с аскетичным оформлением, отсутствием закулисья и без жесткой привязки к эпохе. В итоге «зацепить» барнаульскую публику ему удалось.

«Чувств столько, что пока не хватает слов, — рассказывает зрительница Татьяна Рогачева. — История про жизнь и смерть, про любовь и ненависть, про мужчину и женщину, про расчет и настоящие чувства, про то, что иногда бывает слишком поздно сказать. И тогда остается только гробовое молчание. Да, я порыдала».

«Кроткая» в театре драмы. vk.com/altdrama

В главных ролях — Константин Кольцов и Лена Кегелева. Спектакль покажут 16 и 30 мая. 16+

Уайльд Алексея Шавлова

Почти под финал сезона театр драмы выпустит комедию «Идеальный муж» в постановке московского режиссера Алексея Шавлова — также участника последней творческой лаборатории. Барнаульцы помнят его по прошлогоднему спектаклю-эскизу «Бесы». Теперь Шавлов вернулся в театр с идеей постановки по Оскару Уайльду.

Знаменитая пьеса Уайльда «Идеальный муж» когда-то привела автора к аресту за «грубую непристойность». В центре его повествования — Лондон конца XIX века, денди, высшее общество. Кажется, что драматург рисует безупречный социум: вот вам идеальные семьи, в которых идеальные мужья обожают своих идеальных жен. Однако выясняется, что все здесь построено на обмане.

«Идеализация близких закрывает от нас истинные лица людей, с которыми мы живем. И когда она дает трещину, это приводит к драматическому финалу, — говорит Алексей Шавлов. — Мне кажется, пьеса именно об этом. Я бы назвал ее комедией с не совсем сладким концом».

В пьесе, которая кому-то может показаться довольно скучной, режиссер нашел темперамент. В чопорных героях — тоже. По его словам, какими бы ни были наши представления об этой эпохе, никто не знает, как все было на самом деле. «Хочется преодолеть это многословие, отыскать в произведении внутреннюю остроту и вывести его из режима респектабельных диалогов в фарс, в некое мольеровское существование. Хочется выявить пульсацию, острый нерв и поспорить со стереотипами», — рассказывает Алексей Шавлов.

Первая читка спектакля состоялась 7 марта. Роберта Чилтерна сыграет Дмитрий Чижук, Гертруду Чилтерн — Анастасия Дунаева. Также главные роли исполнят Мария Сазонова, Геннадий Тихонов, Екатерина Боярова, Елена Адушева и заслуженный артист России Эдуард Тимошенко. По словам московского режиссера, с местными актерами ему работается удивительно легко.

«В театре драмы очень дисциплинированная, воспитанная труппа. Сужу не только по своим репетициям, но и по другим постановкам, — говорит Шавлов. — Артисты везде и всегда — и мюзиклах, и в психологических драмах — умело находят свое место и честно делают свою работу. Не тянут одеяло на себя и не демонстрируют всем своим видом неловкость за то, что происходит на сцене, — вот это я терпеть не могу».

Алексей Шавлов. vk.com/altdrama

Вместе с режиссером над спектаклем работают художник-постановщик Алексей Вотяков, художник по свету Алексей Крючков и видео-арт-художник Екатерина Гиберт. Премьера спектакля состоится 23 мая. 16+