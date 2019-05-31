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Куда пойти 1 июня с детьми на праздник в Барнауле

В центре Барнаула 1 июня пройдет большой фестиваль творчества, День защиты детей отпразднуют во всех парках города. Рассказываем, где вам точно будет нескучно.

Где отпраздновать День защиты детей.
Где отпраздновать День защиты детей.
Михаил Хаустов

С 11:00 на площадке у театра драмы начнется празднично-игровая программа с участием детских коллективов, пройдут выставки детского творчества, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивный флэшмоб, презентация детских товаров и услуг алтайских производителей.

В 12:00 в парке «Лесная сказка» начнется путешествие в страну сладостей и мультфильмов. А на следующий день, 2 июня, в то же время в зоопарке гостей будут ждать зеркальные человечки и иллюзионист.

В парке «Арлекино» 1 июня праздничная программа начнется в 11:00. Щенячий Патруль и Единорожка поздравят всех с Днем защиты детей. Будет много ростовых кукол. Маленьких гостей ждут сладкие подарки.

День защиты детей.
День защиты детей.
Дмитрий Лямзин

В парке «Солнечный ветер» с 12:00 стартует концертно-игровая программа от коллективов Октябрьского района, квесты для детей и взрослых от поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мастер-классы от хобби-маркета Hand Mad, интерактивные игровые программы.

В планетарии 1 июня гостей ждут в 12:00 на праздник со Звездочетом. На астроплощадке организуют игры, викторины, и специальную «космическую мастерскую». Если будет ясная погода, гости смогут наблюдать солнце в телескоп.

В этот день покажут полнокупольные мультимедийные программы «Солнечная система», «На голубой планете» и «Солнце. Наша живая звезда».

День защиты детей.
День защиты детей.
Александра Аксёнова

В Центральном парке в этот день пройдет праздник «Цирк и не только»: здесь будут клоуны, силачи, артисты, музыканты, фокусники. Обещают мыльное и азотное шоу. Здесь организуют первый чемпионат Барнаула по игре в простые классики. Начало в 10:00.

2 июня «Парк спорта» и журнал «Телепарк» приглашают на грандиозный детский праздник «Фестиваль мороженого». В программе — творческие мастер-классы, игры и шоу-программа для детей. А еще полезный лекторий для родителей и множество видов любимого десерта для всех гостей фестиваля. Начало в 12:00.

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