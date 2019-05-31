В центре Барнаула 1 июня пройдет большой фестиваль творчества, День защиты детей отпразднуют во всех парках города. Рассказываем, где вам точно будет нескучно.

С 11:00 на площадке у театра драмы начнется празднично-игровая программа с участием детских коллективов, пройдут выставки детского творчества, мастер-классы, конкурсы, викторины, спортивный флэшмоб, презентация детских товаров и услуг алтайских производителей.

В 12:00 в парке «Лесная сказка» начнется путешествие в страну сладостей и мультфильмов. А на следующий день, 2 июня, в то же время в зоопарке гостей будут ждать зеркальные человечки и иллюзионист.

В парке «Арлекино» 1 июня праздничная программа начнется в 11:00. Щенячий Патруль и Единорожка поздравят всех с Днем защиты детей. Будет много ростовых кукол. Маленьких гостей ждут сладкие подарки.

День защиты детей. Дмитрий Лямзин

В парке «Солнечный ветер» с 12:00 стартует концертно-игровая программа от коллективов Октябрьского района, квесты для детей и взрослых от поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мастер-классы от хобби-маркета Hand Mad, интерактивные игровые программы.

В планетарии 1 июня гостей ждут в 12:00 на праздник со Звездочетом. На астроплощадке организуют игры, викторины, и специальную «космическую мастерскую». Если будет ясная погода, гости смогут наблюдать солнце в телескоп.

В этот день покажут полнокупольные мультимедийные программы «Солнечная система», «На голубой планете» и «Солнце. Наша живая звезда».

День защиты детей. Александра Аксёнова

В Центральном парке в этот день пройдет праздник «Цирк и не только»: здесь будут клоуны, силачи, артисты, музыканты, фокусники. Обещают мыльное и азотное шоу. Здесь организуют первый чемпионат Барнаула по игре в простые классики. Начало в 10:00.

2 июня «Парк спорта» и журнал «Телепарк» приглашают на грандиозный детский праздник «Фестиваль мороженого». В программе — творческие мастер-классы, игры и шоу-программа для детей. А еще полезный лекторий для родителей и множество видов любимого десерта для всех гостей фестиваля. Начало в 12:00.