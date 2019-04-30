Куда сходить в Барнауле и Новосибирске на выходных с 1 по 5 мая

Длинные майские выходные многие предпочтут провести на природе, но и в городах будет полно интересных событий. Рассказываем, что достойно внимания в Барнауле и в соседнем Новосибирске.

1 мая: «Монстрация», «Букашки» и «Солнечный бал»

В Барнауле впервые пройдет «Монстрация» — акция, которую придумали в Новосибирске. Активисты с шуточными лозунгами и плакатами пройдут маршрут длиной около 1,5 км. Они будут двигаться по аллее на четной стороне ул. Малахова от пересечения с ул. Антона Петрова до автобусной остановки «Универсам», и обратно. По словам самих «монстрантов», они пропагандируют творческую активность. Начало в 12:00.

Отличный день, чтобы сходить с детьми в кино и оценить новые приключения самых маленьких обитателей планеты, французская анимация «Букашки 2» — на больших экранах. Жучок размером с ноготь по ошибке оказался в коробке, отправленной из Франции в Гваделупу, и его ждут невероятные испытания.

В краевом театре драмы весь день будет проходить «Солнечный бал — 2019» — масштабный танцевальный праздник для детей и взрослых.

«Солнечный бал -2018″ в Барнауле. Ирина Пергаева

2 мая: „Провинциальные анекдоты“, Навь и „Последствия“

Театр драмы представит на экспериментальной сцене спектакль „Провинциальные анекдоты“ по двум одноактным пьесам Александра Вампилова „История с метранпажем“ и „Двадцать минут с ангелом“. Это истории из жизни „командированных“ 1960-х годов — все герои встречаются в глухой провинции, в гостинице „Тайга“. Начало в 17:00. Билеты: 300−350 рублей.

В 16:00 в „Республике ИЗО“ откроется выставка барнаульской художницы Натальи Дрилевой „Навий день“. Это иллюстрации к фольклору, к классической поэзии и прозе, к творчеству барнаульских поэтов и музыкантов. Сюжеты Натальи всегда метафоричны, иногда мрачны, как русские сказки. Вход свободный. 5 мая автор проведет экскурсию по своей выставке. Гостей ждет небольшое музыкальное выступление и бесплатные наклейки. Цена билета: 35−50 рублей.

В кино покажут драму „Последствия“. События происходят в послевоенной Германии. Рейчел Морган приезжает в разрушенный Гамбург к мужу, британскому полковнику Льюису. Девушка узнает, что они будут делить большой дом с предыдущими владельцами, немецким вдовцом и его беспокойной дочерью. В этой напряженной обстановке вражда и горе уступают место страсти и предательству.

Наклейка с графикой Натальи Дрилевой. vk.com/natalya_lar.

3 мая: День солнца и орхидеи

В Международный День солнца барнаульский планетарий устраивает большой уличный праздник. Начало в 12:00. В 12:30 при условии ясной погоды на астроплощадке проведут бесплатные открытые наблюдения в телескоп Солнца и солнечных пятен. Все программы планетария в этот день будут посвящены нашей главной звезде.

Найдите время заглянуть в салон „Турина гора“ и посмотреть на орхидеи. Девять барнаульских художниц представили эти цветы в живописи, графике, керамике, холодном фарфоре.

Лето. Солнце. Поляна. открытые источники ( CC0)

4 мая: Мыльные пузыри и волшебные шары

Этот день можно всей семьей провести в парке „Эдельвейс“. Здесь нон-стопом пройдет три фестиваля. В 15:00 начнется шоу мыльных пузырей. Вход: 200 рублей. Набор с пузырями включен в стоимость. Обещают карнавал и парад настоящих мыльно-воздушных гигантов.

В 17:00 стартует Всероссийский фестиваль красок. Это возможность обновить Instagram необычными снимками — яркое событие, когда можно почувствовать себя ребенком и раскрасить каждого вокруг себя в самые разные цвета. Главное новшество фестиваля в 2019 году — пенная вечеринка под треки лучших диджеев города. Вход: 200 рублей.

В 21:00 в парке пройдет фестиваль волшебных шаров, которые в один миг засияют разноцветными огоньками. Будет огненное и световое шоу. Вход: 100 рублей.

„Фестиваль красок“ в Барнауле. vk.com

5 мая: „Маральник“ и добрые псы

В краеведческом музее открыта выставка первого художника Алтая Григория Чорос-Гуркина — 10 отреставрированных живописных работ (среди которых знаменитый „Маральник“) и тонкая графика представлены впервые. Выставка дополнена предметами быта алтайцев начала XX века. Вход свободный.

Благотворительная акция „Добрый пес“ начнется в 12:00 на площади у ДК"Южный». Это традиция и красивый светлый праздник, день общения человека и собаки. Любой желающий может в этот день подойти к четвероногой фотомодели, познакомиться и сфотографироваться на память всего за 100 рублей, которые пойдут приюту для животных «Татьянин день».

Праздник для любителей сибирских хаски. Анастасия Гамаюнова

Как развлечься в Новосибирске

Если не хотите оставаться на праздники в Барнауле, можно приобщиться к культуре Новосибирска. Вот самые интересные события выходных в самом большом городе Сибири.

1 мая. Маёвка. Легендарное событие у главного корпуса НГУ в Академгородке. Оно пройдет уже в 53-й раз. Готовьте термосы с чаем и пледы. Грандиозный опен-эйр пройдет с 17:00 до 22:00. В программе заявлены группы «Юность», А.П.Л., «Звездная Хлебница», Mister Dickson, The Just. Хедлайнером фестиваля станет LUMEN, ребята начнут выступление в 21:00.

2 мая. Задорный оркестр «Рви Меха» сыграет в кабаре «Бродячая Собака» любимые песни из репертуара «Зоопарка», «Кино», «Аквариума», «Ленинграда» и других в авторской обработке. Начало в 22:00. Билеты: 500 рублей.

3 мая. Новосибирская филармония в 12:00 принимает Московский Пасхальный фестиваль. В 12:00 здесь выступит Симфонический оркестр Мариинского театра во главе со знаменитым худруком и главным дирижером Валерием Гергиевым. Билеты: 1800−3500 рублей.

3 и 5 мая. Театр «Понедельник выходной» представил спектакль «La Суков». Это атмосферная комедия в одном действии по пьесе Некрасова «Осенняя скука». Это история о странной и смешной, но очень любящей семье, где нет нерадивых слуг и деспотичного барина, только родные и близкие отношения. Начало в 18:00. Билеты: 500−700 рублей.

5 мая. «Сережа очень тупой». Театр «Старый дом» в 14:30 и в 18:00 покажет эту немного странную постановку. Молодому программисту Сереже звонят курьеры и говорят, что будут в течение часа с посылкой. Обыденная жизнь превращается в абсурд: в привычных словах и действиях больше нет логики. Посылку доставляют три курьера, остаются в квартире и действительно собираются «быть здесь в течение часа». Билеты: 500−850 рублей.

Театр оперы и балета 5 мая в 13:00 представит романтическое приключение в двух действиях по пьесе Николая Денисова на музыку Сергея Баневича «Стойкий оловянный солдатик». Билеты: 500 рублей.