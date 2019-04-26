В Барнауле открыли уникальную выставку первого художника Алтая

В краеведческом представлены живописные работы с пейзажами Горного Алтая, среди которых особенно выделяется картина «Маральник», и тонкие графические этюды, написанные карандашом и тушью.
Именно в пейзажах, по мнению искусствоведов, Чорос-Гуркин достиг наивысшего мастерства. Он хорошо знал свой народ, и, как все алтайцы, считал мир вокруг живым, подмечал любые изменения в «настроениях природы». Леса и цветочные поляны на его картинах написаны с пронзительной любовью к родине.
Живопись Чорос-Гуркина поступила в фонды музея в 1956 году, но только в 2018-ом представилась возможность отреставрировать работы и подготовить их к первой экспозиции.
Выставку дополнили фотографиями семьи Чорос-Гуркина начала века и старинными предметами быта алтайцев: в витринах можно рассматривать кожаные сосуды для перевозки воды и молока, конскую упряжь, кузнечные меха, одежду телеутов.
В соседнем зале краеведческого музея по случайному, но удачному стечению обстоятельств, работает фотовыставка национального парка «Сайлюгемский», где представлены более 20 работ с красивейшими пейзажами дикой природы Алтая.
Выставка «Прикосновение к Алтаю» будет работать до 12 мая. Вход свободный.