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Культура

В Барнауле открыли уникальную выставку первого художника Алтая

Краеведческий музей представил гостям настоящие сокровища из своей коллекции — произведения первого профессионального художника Алтая Григория Чорос-Гуркина. Выставка «Прикосновение к Алтаю» — уникальная возможность познакомиться с алтайским народом, который живет по соседству, но все же остается загадочным.

Выставка Григория Чорос-Гуркина в краеведческом музее.
Выставка Григория Чорос-Гуркина в краеведческом музее.
Евгения Шехватова.

В краеведческом представлены живописные работы с пейзажами Горного Алтая, среди которых особенно выделяется картина «Маральник», и тонкие графические этюды, написанные карандашом и тушью.

Именно в пейзажах, по мнению искусствоведов, Чорос-Гуркин достиг наивысшего мастерства. Он хорошо знал свой народ, и, как все алтайцы, считал мир вокруг живым, подмечал любые изменения в «настроениях природы». Леса и цветочные поляны на его картинах написаны с пронзительной любовью к родине.

Живопись Чорос-Гуркина поступила в фонды музея в 1956 году, но только в 2018-ом представилась возможность отреставрировать работы и подготовить их к первой экспозиции.

Выставку дополнили фотографиями семьи Чорос-Гуркина начала века и старинными предметами быта алтайцев: в витринах можно рассматривать кожаные сосуды для перевозки воды и молока, конскую упряжь, кузнечные меха, одежду телеутов.

В соседнем зале краеведческого музея по случайному, но удачному стечению обстоятельств, работает фотовыставка национального парка «Сайлюгемский», где представлены более 20 работ с красивейшими пейзажами дикой природы Алтая.

Выставка «Прикосновение к Алтаю» будет работать до 12 мая. Вход свободный.

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