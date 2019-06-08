Куда сходить в Барнауле на выходных 8 и 9 июня

Вторые выходные лета можно провести максимально расслабленно: сходить на выставки, послушать музыкантов и поэтов или посмотреть эскизы по современной драматургии.

В Художественном музее продолжается выставка барнаульского художника Юрия Юрасова.

Картины Юрасова отличает яркая образность и стилистика нарочитого примитивизма. В большинстве из них присутствует театральный дух, поскольку художник многие годы работал с различными театрами, в числе которых театр «Модерн» Светланы Враговой, «Театр на Таганке» Николая Губенко, театра Олега Табакова.

Выставка включает в себя более 30 живописных произведений, созданных за последние десять лет.

Начало в 10:00. Цена билета: 5−30 рублей

Лекции , перфомансы и кофе

«Республика ИЗО»

8 июня в галерее «Республика ИЗО» пройдет мероприятие GLOW ART, где будут представлены фотографии и художественные работы.

Всем посетителям также обещают перфомансы, отличную музыку и чашечку вкусного кофе. А также интеллектуально обогатиться, послушав три лекции: от Лидии Рыжовой о современном искусстве, от Анастасии Объедковой о съемки для брендов и от Натальи Колесниковой о рациональном потреблении.

Начало в 17:00. Цена билета: 300 рублей

«Ты любовью меня сотвори…»

Филармония. Михаил Хаустов

В малом зале филармонии презентуют новый альбом композитора и исполнителя, лауреата международных конкурсов Сергея Мышкина и поэта, лауреата международных конкурсов Сергея Климова.

На концерте также споет солист мужского вокального ансамбля ГФАК Андрей Воронов, выступит поэт Зинаида Бурнашева и ансамбль русской песни «Калина красная».

Начало в 17:00. Цена билета: 150 рублей

История Барнаула в лицах

Сергей Боженко. Олег Богданов

В ГМИЛИКА идет выставка заместителя председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Сергея Боженко.

С 1982 по 1993 годы он занимал должность главного художника, а с 1993 по 2007 год главного архитектора Барнаула. И — рисовал. Более 50-ти графических портретов деятелей культуры и искусства в его исполнении собрались в персональную выставку.

Начало в 10:00. Цена билета: 15−35 рублей

Лаборатория современной драматургии

Александр Строганов. Рузанна Зурабян.

8 июня в РАНХиГС можно будет увидеть три современные пьесы в постановке трех разных режиссеров.

В 15:00 покажут эскиз по пьесе «Ганди молчал по субботам» драматурга Анастасии Букреевой, в 16:00 — пьесу «Наташину мечту» Ярославы Пулинович, в 17:00 — «Уроборос» Александра Строганова.

Вход свободный