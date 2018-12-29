Куда сходить в Барнауле в январские праздники

Длинные каникулы — радость не только для детей. В городе много событий, достойных внимания взрослых. Спектакли, кино, отвязные опохмелочные вечеринки — все для того, чтобы как следует отдохнуть. Составили для вас расписание на каждый день.

1 января

В Барнауле 1 января прошла трезвая пробежка. Управление по молодежной политике и спорту Алтайского края

Для тех, кто привык вставать рано поутру и встретит Новый год безалкогольно, иерей Александр Микушин 1 января организует «Трезвую пробежку». Она стартует в 10:00 от собора Александра Невского (ул. Антона Петрова, 221). Любители здорового образа жизни преодолеют дистанцию в 2 километра. Микушин обещает остановки для разминки, а в конце горячий чай.

Вечер — время тех, кто хочет продолжения банкета. На опохмелочном концерте в Harat’s Pub выступит драйвовый Jungle Band. Вход бесплатный. В Hairy Lemon Pub зажжет «ZZ POP», музыканты порадуют любыми хитами от Михаила Муромова до «Rammstein». Цена: 200−300 рублей. Начало концертов в 21:00.

2 января

Спектакль «Провинциальные анекдоты». Театр драмы.

В театре драмы покажут «Провинциальные анекдоты» — спектакль по двум пьесам Александра Вампилова «История с метранпажем» и «Двадцать минут с ангелом». Перед зрителями предстанут истории из жизни «командированных» 1960-х годов, все герои встречаются в глухой провинции, в гостинице «Тайга». Цена: 300−350 рублей. Начало в 17:30.

3 января

«Самскара». Афиша. Барнаульский планетарий.

Самое время пойти в планетарий. Тут покажут шикарное полнокупольное шоу «Самскара» — произведение знаменитого цифрового художника Андроида Джонса в сотрудничестве с компанией Fulldome.pro и студией FulldomeLab. Этот аттракцион — потрясающее визуальное путешествие в Сознание. Этничекие эзотерические картины Джонса оживают и погружаеют зрителей в другую реальность. Цена: 100 рублей. Начало в 15:00.

4 января

«Бог резни». Афиша. МТА.

Молодежный театр покажет спектакль «Бог резни». Камерная история о том, как две вполне респектабельные семейные пары, цивилизованно обсуждая драки своих сыновей, постепенно переходят все рамки приличий и устраивают настоящую битву. Цена: 200 рублей. Начало в 18:30.

В 21:00 в этот день в Harat’s Pub совершенно бесплатно выступят бывшие резиденты клуба «Che Gevara» группа «ПапаКарлаМаркса». Ска, латино, диско — ноги сами пойдут в пляс.

5 января

19 ноября в Барнауле прошел фестиваль «45 лет в джазе», посвященный 60-летию организатора и бессменного участника барнаульских джазовых фестивалей Виктора Манакова. Олег Богданов

Филармония устроит «Jazz под Рождество» — традиционный джазовый фестиваль. Гости встреятся с любимыми музыкантами: Musicbox Сергея Мандыча, Барнаульский диксиленд С. Ведерникова, группа «Кучимэн и Ко» из Бийска А. Кучерова и, конечно, «Джаз-Арт» В. Манакова.

В концерте примет участие молодой джазовый коллектив SmoothAvenue К. Свиридова, который играет «мягкий» smooth-Jazz и Русский камерный оркестр А. Кузнецова с народными (!) инструментами. Начало в 19:00. Цена: 250−450 рублей.

В 21:00 в Harat’s Pub выступит чудо-дуэт «Туева хуча» — авторские песни и задорные каверы от Глеба Пикалова и Александра Волокитина. Вход свободный.

6 января

Человек на Луне. Космос. NASA. www.nasa.gov

В «Арене» работает интерактивная выставка «Твой Космос». Здесь будет интересно и детям, и взрослым. Приходите погулять по Юпитеру, почувствовать взлет ракеты в кресле космонавта, испытать себя на центрифуге, потрогать пришельца. Выставка работает с 11:00 до 19:00. Цена: 390−590 рублей.

В 21:00 в Hairy Lemon Pub выступит группа Sкайф, которая исполняет любимые хиты группировки «Ленинград» и авторские песни. Скучно не будет. Цена: 200−300 рублей.

7 января

Танго. CC0.

Филармония представит латиноамериканскую поэзию и танго Астора Пьяццоллы от Filarmonica-квартета — шикарный концерт, в котором смешаются страстные ритмы любви и смерти. Начало в 17:00. Цена: 200−400 рублей.

В ДК моторостроителей впервые на одной сцене выступят «Хор Турецкого» и SOPRANO. Музыкальные сюрпризы и любимые песни из кинофильмов — все это в большом новогоднем шоу. Начало в 19:00. Цена: 2000−5000 рублей.

Кино

В начале года в кинотеатрах идут драма «Т-34» о дерзком соревновании русских танкистов с немецкими асами во время Великой Отечественной войны «Ёлки Последние», обещают, что завершающий фильм большой франшизы будет самым трогательным. Все лучшие кинопремьеры января смотрите в обзоре.