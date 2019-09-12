Ливень затопил мастерские барнаульских художников

Художники из Барнаула пожаловались на протекающую крышу в доме на Павловском тракте, 86, где находятся их мастерские. С потолка на произведения лилась дождевая вода, сообщает ГТРК «Алтай».

Водой залило сразу шесть мастерских, которые находятся на верхнем этаже в многоквартирном доме. Этим летом в здании начали капитальный ремонт, но работы еще не закончили.

Член Союза художников России Евгений Скурихин объяснил, что влага губительна для картин. Пока их прикрыли пленкой.

«Просто с потолка был водопад. Понимаете? Это исходит из некачественного ремонта крыши. Весь дом прикрывают мастерские, весь удар принимаем на себя. А жалобы жильцы пишут на художников», — сказал он.

9 сентября в Барнауле прошел сильный ливень и град. Дороги местами превратились в «моря», автомобили утонули, асфальт вспучился.

На 13 сентября синоптики прогнозируют в Барнауле умеренный дождь во второй половине дня. В выходные 14 и 15 сентября будет без осадков.