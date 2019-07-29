Лучший российский режиссер 2018 года снял фильм о Шукшине в Сростках

В частности, на Шукшинских днях в Сростках 27 июля оператор его последнего фильма «Война Анны» Алишер Хамидходжаев вместо того, чтобы отдыхать на фестивале, снимал все происходящее на камеру.
Алексей Федорченко рассказал, что он изучает «мифологизацию» Шукшина. На Алтае он нашел несколько интересных людей, которые полностью соответствуют прототипу шукшинских героев. «Они настолько настоящие, что даже мурашки по коже!», — поделился режиссер. Когда и где состоится премьера фильма, пока неизвестно.
Напомним, что фильм Алексея Федорченко «Война Анны» участвовал в программе Шукшинского кинофестиваля. Его оператор Алишер Хамидходжаев получил приз за лучшую операторскую работу.