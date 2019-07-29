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Культура

Лучший российский режиссер 2018 года снял фильм о Шукшине в Сростках

Обладатель премии «Золотой Орел-2018» за лучший фильм и режиссерскую работу Алексей Федорченко собрал на Алтае материал для своей новой документальной картины «Здрасьте, Василий Макарыч!».

Режиссер Алексей Федорченко в Сростках, 27 июля 2019 год
Режиссер Алексей Федорченко в Сростках, 27 июля 2019 год
Анна Зайкова

В частности, на Шукшинских днях в Сростках 27 июля оператор его последнего фильма «Война Анны» Алишер Хамидходжаев вместо того, чтобы отдыхать на фестивале, снимал все происходящее на камеру.

Оператор Алишер Хамидходжаев в Сростках, 27 июля 2019 год
Оператор Алишер Хамидходжаев в Сростках, 27 июля 2019 год
Анна Зайкова

Алексей Федорченко рассказал, что он изучает «мифологизацию» Шукшина. На Алтае он нашел несколько интересных людей, которые полностью соответствуют прототипу шукшинских героев. «Они настолько настоящие, что даже мурашки по коже!», — поделился режиссер. Когда и где состоится премьера фильма, пока неизвестно.

Напомним, что фильм Алексея Федорченко «Война Анны» участвовал в программе Шукшинского кинофестиваля. Его оператор Алишер Хамидходжаев получил приз за лучшую операторскую работу.

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