Мединский предложил ограничить показ иностранных фильмов в праздники

В новогодние каникулы продюсеры, прокатчики, кинотеатры и чиновники договорились отдать две недели до 1 января под крупные российские премьеры — «Т-34» и «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел», а иностранные перенести на середину декабря или первую неделю января 2019 года.
Новогодние праздники — один из самых кассовых периодов года для кинотеатров. У отечественных фильмов, которые выходят в эти даты, самые большие шансы собрать рекордную кассу.
В прошлом году Минкульт впервые добился, чтобы кинотеатры отказались от показа иностранных премьер на 9 Мая. По словам Мединского, с просьбами освободить прокат от того или иного иностранного конкурента к чиновникам часто обращаются сами российские продюсеры. Однако далеко не все кинотеатры согласны с вмешательством в их расписание.