Мединский предложил ограничить показ иностранных фильмов в праздники

Министр культуры Владимир Мединский предложил отдавать приоритет показу российских фильмов в кинотеатрах не только в новогодние каникулы и 9 мая, но и в День народного единства 4 ноября, пишут «Ведомости». По словам министра, это поможет развить отечественную киноиндустрию. Однако кинотеатры не согласны с тем, чтобы в их расписание вмешивались.