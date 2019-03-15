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16 марта
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Культура

Мединский предложил ограничить показ иностранных фильмов в праздники

Министр культуры Владимир Мединский предложил отдавать приоритет показу российских фильмов в кинотеатрах не только в новогодние каникулы и 9 мая, но и в День народного единства 4 ноября, пишут «Ведомости». По словам министра, это поможет развить отечественную киноиндустрию. Однако кинотеатры не согласны с тем, чтобы в их расписание вмешивались.

Владимир Мединский.
Владимир Мединский.
Анна Зайкова, altapress.ru

В новогодние каникулы продюсеры, прокатчики, кинотеатры и чиновники договорились отдать две недели до 1 января под крупные российские премьеры — «Т-34» и «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел», а иностранные перенести на середину декабря или первую неделю января 2019 года.

Новогодние праздники — один из самых кассовых периодов года для кинотеатров. У отечественных фильмов, которые выходят в эти даты, самые большие шансы собрать рекордную кассу.

В прошлом году Минкульт впервые добился, чтобы кинотеатры отказались от показа иностранных премьер на 9 Мая. По словам Мединского, с просьбами освободить прокат от того или иного иностранного конкурента к чиновникам часто обращаются сами российские продюсеры. Однако далеко не все кинотеатры согласны с вмешательством в их расписание.

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