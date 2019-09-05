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5 сентября 10°C

Министр культуры назвал «убожеством» пристрастие взрослых к комиксам

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает «убожеством» чтение комиксов взрослыми людьми, сообщает агентство «Москва». Так чиновник высказался на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки, на которой представлены в том числе и комиксы. Пользователи соцсетей возмутились, эксперты считают, что Мединский «сел в лужу», а поклонники комиксов готовят ответный удар.

Владимир Мединский.
Владимир Мединский.
Анна Зайкова, altapress.ru

По мнению Мединского, комиксы — это для тех, кто плохо умеет читать и ориентированы они должны быть на детей до 7−8 лет.

«Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс — это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс — это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы — это признаться, что „я дебил, я читаю комиксы“. Коллекционировать их, наверное, можно, это прикольно, но не читать», — сказал журналистам министр в ответ на вопрос, можно ли рассказать об исторических событиях через комиксы.

Реакция соцсетей

Его слова тут же вызвали шквал негодования в соцсетях, пишет Газета.ру. Одни отметили, что будучи на посту министра культуры, не стоит категорически высказываться об одном из самых популярных жанров в массовой культуре, а другие полагают, что чиновнику не стоит делать поспешных выводов.

Пользователи, в частности, приводят примеры произведений этого литературно-графического жанра, добавляет «Ридус». В истории мировой литературы есть немало примеров графических романов, рассчитанных на взрослую аудиторию. Один из них — комикс «Хранители» Алана Мур. Он входит в список 100 лучших романов XX века по версии журнала Time.

Мнение экспертов

Иллюстратор и создатель комикс-центра в Московской библиотеке имени Ахматовой Андрей Дроздов заявил радиостанции «Говорит Москва», что пребывает в «диком недоумении» из-за этих чиновника.

«Над комиксами в Советском Союзе работали Хармс, Маршак, Носов, над юмористическим дореволюционным журналом „Будильник“ работали Шехтель, Чехов и Гиляровский, писали для него статьи и тексты. Мне немножко странно, если честно», — сказал Дроздов.

Писатель и литературовед Артем Новиченков в комментарии «МК» сказал, что «есть огромное количество людей, которые получают огромное удовольствие от чтения графических романов и комиксов», и он сам принадлежит к их числу.

Комиксы.
Комиксы.
СС0

Известный график, карикатурист, художник комиксов Алексей Иорш считает, что «все это очень прискорбно»:

«Автор этих строк, явно „сел в лужу“. Причем, это было сказано на выставке, где присутствуют, например, комиксы из Сербии, которые берут свое начало в русской культуре. Их, в свое время, придумали русские офицеры, бежавшие из России после революции. Это были одни из первых комиксов в Европе, наряду с французскими и бельгийскими».

Владимир Мединский, министр культуры.
Владимир Мединский, министр культуры.
kremlin.ru

Ответный удар

Читатели комиксов решили объединиться и устроить в сети флешмоб в свою защиту, пишет издание «Подъём» в Telegram. Об этом рассказал совладелец первого в России магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

«Какое может быть мнение, когда тебя чиновник обзывает, по разным источникам, то дебилом, то убожеством? Наука, искусство и культура в нашей стране существуют вопреки Мединскому, а не благодаря. Очень рад, что до сегодняшнего дня он и его ведомство с комиксами не пересекались. Надеюсь, так будет и в будущем. <…> Я к этому отношусь иронично, а для людей это может быть первым столкновением с тем, как к ним относятся, какие ярлыки на них навешивают», — прокомментировал Чернявский.

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