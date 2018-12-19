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Мнение. Об оптимизме к оптимальной оптимизации театров

На открытии Года театра в Ярославле Владимир Путин заговорил вдруг об оптимизации сети государственных театров. Президент посетовал, что в России 650 гостеатров — нигде в мире подобного нет.

Снос театра кукол "Сказка". Барнаул, 11 января 2018 года.
Снос театра кукол "Сказка". Барнаул, 11 января 2018 года.
Михаил Хаустов
Андрей Никитин, издатель.
Андрей Никитин, издатель.
Анна Зайкова

«Многое зависит от целесообразности самой сети, как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно — оптимизация сети», — сказал Путин и добавил, что главы регионов «должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету».

Также глава государства пообещал затронуть эту тему в разговоре с губернаторами перед Новым годом и обратить их внимание на то, что «если уже создано что-то или уже функционирует», то это требует поддержки и внимания, однако не нужно плодить новые учреждения и не давать развиваться тем, что уже существуют.

И теперь люди, причастные к театральной деятельности задаются вопросом, что эти слова означают — точно ли никого не сократят, не сольют театры вместе, а лишь не будут заводить новые? Ведь слово «оптимизация» в нашей стране приобрела негативный флер и стало, по сути, синонимом слово «сокращение».

Я оптимист, поэтому не теряю надежду на то, что в случае с театрами оптимизация будет оптимальной.

Строительство театра кукол &quot;Сказка&quot;. Май 2018 года.
Строительство театра кукол «Сказка». Май 2018 года.
Дмитрий Лямзин

И надеюсь, что на это дело не назначат эффективного менеджера, который дальше партера в театре ничего не знает, но зато заявляет, что он разбирается в математике, потому что на курсах получил по этому предмету «пятерку».

И вот он как-то математиконизирует оценку эффективности театра, разобьет все по таблице Microsoft Office Excel, и будут ответственные за выполнение оптимизации театров считать по головам зрителей и соотносить их со штатом заведения, замерять шум аплодисментов, высчитывать количество съеденных бутербродов в буфете, замерять число выходов на поклоны, считать кассу, число рецензий и гастрольный километраж, а также взвешивать награды театральных премий.

Ну, а в ответ перепуганные директора театров станут организовывать кампании по загону бюджетников и студентов на спектакли, переводить гримеров в уборщицы, вставлять фонограмму хлопков погромче, вести двойную бутербродную бухгалтерию, заставлять актеров выходить на поклоны даже когда из зала уйдет последний клакер, докладывать в кассу пожертвования мецената, заводить в складчину с товарищами по оптимизации псевдоиздания в регионах с перекрестным цитированием рецензий, накручивать километраж в одометре театрального автобуса и по тому же принципу, что и «хлебосдача рецензий», станет плодить перекрестные премии и премийки.

А потом зато в городах-миллионниках появятся федеральные театры и в региональных столицах поменьше — опорные театры. А остальные? А их оптимизируют как неэффективные и перевезут труппы в опорные. Нет, даже не перевезут — сами перебегут. В театральный кластер.

Строительство театра кукол &quot;Сказка&quot;. Май 2018 года.
Строительство театра кукол «Сказка». Май 2018 года.
Дмитрий Лямзин

Нет, я в это не хочу верить. Я же не математик. Мне это все чуждо. Это же ужас без конца. По мне так — лучше ужасный конец. Собрать все театры и бросить жребий — кому быть, а кому не быть. Вот в чем ответ. Так-то будет оптимальнее всего. И, главное, не надо плодить число ответственных за оптимизацию театров, платить им деньги, а директоров нужно освободить от этой гонки. Поделить всех — и всё.

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