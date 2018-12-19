Мнение. Об оптимизме к оптимальной оптимизации театров

На открытии Года театра в Ярославле Владимир Путин заговорил вдруг об оптимизации сети государственных театров. Президент посетовал, что в России 650 гостеатров — нигде в мире подобного нет.

Андрей Никитин , издатель. Анна Зайкова

«Многое зависит от целесообразности самой сети, как ни печально это говорить, удобно или неудобно. Но это тоже важно — оптимизация сети», — сказал Путин и добавил, что главы регионов «должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету».

Также глава государства пообещал затронуть эту тему в разговоре с губернаторами перед Новым годом и обратить их внимание на то, что «если уже создано что-то или уже функционирует», то это требует поддержки и внимания, однако не нужно плодить новые учреждения и не давать развиваться тем, что уже существуют.

И теперь люди, причастные к театральной деятельности задаются вопросом, что эти слова означают — точно ли никого не сократят, не сольют театры вместе, а лишь не будут заводить новые? Ведь слово «оптимизация» в нашей стране приобрела негативный флер и стало, по сути, синонимом слово «сокращение».

Я оптимист, поэтому не теряю надежду на то, что в случае с театрами оптимизация будет оптимальной.

Строительство театра кукол «Сказка». Май 2018 года. Дмитрий Лямзин

И надеюсь, что на это дело не назначат эффективного менеджера, который дальше партера в театре ничего не знает, но зато заявляет, что он разбирается в математике, потому что на курсах получил по этому предмету «пятерку».

И вот он как-то математиконизирует оценку эффективности театра, разобьет все по таблице Microsoft Office Excel, и будут ответственные за выполнение оптимизации театров считать по головам зрителей и соотносить их со штатом заведения, замерять шум аплодисментов, высчитывать количество съеденных бутербродов в буфете, замерять число выходов на поклоны, считать кассу, число рецензий и гастрольный километраж, а также взвешивать награды театральных премий.

Ну, а в ответ перепуганные директора театров станут организовывать кампании по загону бюджетников и студентов на спектакли, переводить гримеров в уборщицы, вставлять фонограмму хлопков погромче, вести двойную бутербродную бухгалтерию, заставлять актеров выходить на поклоны даже когда из зала уйдет последний клакер, докладывать в кассу пожертвования мецената, заводить в складчину с товарищами по оптимизации псевдоиздания в регионах с перекрестным цитированием рецензий, накручивать километраж в одометре театрального автобуса и по тому же принципу, что и «хлебосдача рецензий», станет плодить перекрестные премии и премийки.

А потом зато в городах-миллионниках появятся федеральные театры и в региональных столицах поменьше — опорные театры. А остальные? А их оптимизируют как неэффективные и перевезут труппы в опорные. Нет, даже не перевезут — сами перебегут. В театральный кластер.

Строительство театра кукол «Сказка». Май 2018 года. Дмитрий Лямзин

Нет, я в это не хочу верить. Я же не математик. Мне это все чуждо. Это же ужас без конца. По мне так — лучше ужасный конец. Собрать все театры и бросить жребий — кому быть, а кому не быть. Вот в чем ответ. Так-то будет оптимальнее всего. И, главное, не надо плодить число ответственных за оптимизацию театров, платить им деньги, а директоров нужно освободить от этой гонки. Поделить всех — и всё.