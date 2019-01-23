Мнение. В «Шишковке» раздают «таблетки от депрессии»

Константин Гришин www.facebook.com/konstantin.grishin.16

В библиотеку было 72 389 личных обращений, 15 процентов запросов на художественную литературу.

Немного о лидерах рейтинга.

Яхина Гузель «Зулейха открывает глаза»,

Водолазкин Евгений «Лавр»,

Иванов Алексей «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных», «Ненастье»,

Рубина Дина «Бабий ветер».

Этих авторов продюсировали и раскручивали их личные друзья, организаторы всероссийской акции «Тотальный диктант». Авторов постоянно показывают по телевизору.

Акунин Борис «Не прощаюсь…».

Победителей не судят. Литература — это набор клише. Акунин сам говорил: «Я копипастер и использую клише. Переписываю страницами у Гиляровского и Куприна».

Прилепин Захар «Обитель»,

Рубанов Андрей «Патриот»,

Сенчин Роман «Елтышевы».

Выше — «национально ориентированные мыслители», «русские патриоты». Некоторые брили череп и «воевали».

Достоевский Федор «Братья Карамазовы», «Идиот»,

Булгаков Михаил «Мастер и Маргарита»,

Толстой Лев «Война и мир»,

Солженицын Александр «Архипелаг ГУЛАГ»,

Шолохов Михаил «Тихий Дон», «Судьба человека».

Это — школьная программа.

Гарсиа Маркес Габриэль «Сто лет одиночества»,

Ремарк Эрих Мария «Искра жизни»,

Оруэлл Джордж «1984″,

Довлатов Сергей „Заповедник“,

Аксенов Василий „Таинственная страсть“,

Брэдбери Рэй „451 градус по Фаренгейту“,

Стругацкие Аркадий и Борис „Пикник на обочине“,

Лукьяненко Сергей „Черновик“,

Кинг Стивен „ОНО“,

Гейман Нил „Скандинавские боги“

Киз Дэниел „Цветы для Элджерона“

Несбе Ю „Макбет“,

Мориарти Лиана „Тайна моего мужа“,

Ферранте Элена „Неаполитанский квартет“,

Фэнни Флэгг „О чем весь город говорит“,

Тарт Донна „Маленький друг“,

Вишневский Януш Леон „Одиночество в Сети“,

Сафарли Эльчин „Когда я вернусь , будь дома“,

будь дома“, Мойес Джоджо „До встречи с тобой“,

Трауб Маша „Дневник мамы первоклассника“,

Джио Сара „Ежевичная зима“.

Это модные хипстерские книжки для „илиты“. Все авторы пишут складно и писать умеют. „И хорошо, что вообще люди читают, а не водку пьют“, как говорят библиотекари.

И напоследок две цитаты.

Василий Аксенов:

Донцова пишет психотерапевтическую литературу, многим людям она дарит хорошее настроение и уверенность в себе. Я уважаю эту на редкость трудолюбивую женщину.

Дарья Донцова:

Я после того, как осталась жива, очень хорошо поняла, что есть „нечто“. Давайте это так назовем. В жизни есть „нечто“, и это „нечто“ нас здесь оставляет до того момента, пока мы выполняем какое-то свое предназначение. А у меня, как я поняла, миссия — дарить людям радость и пытаться сделать их жизнь немножечко более веселой и чуть-чуть их как бы утешить. Мол, все будет хорошо, из любого положения есть выход, не надо сдаваться. Например, если ты заболел, не обязательно, что ты умрешь. Вот как-то так… Это не миссия. Я- таблетка от депрессии, такой тупой дятел, который долбит, что все будет хорошо. В палате реанимации не захочется читать „Смерть Ивана Ильича“ Льва Толстого».

Донцова в нашем рассуждении ни при чем, в рейтинге ее нет, но она обозначает тенденцию. Она говорит дельные вещи. Жизнь в России грустна, и немного отвлечься от свинцовых мерзостей жизни не помешает.

Об авторе

Константин Гришин родился в в 1986 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Филолог. Преподаватель». Работает журналистом с 2010 года, специализация — литературная критика. Публиковался в журналах «Алтай», «Ликбез», «Встреча», «Культура Алтайского края», «Алтайская миссия», «Барнаул литературный», «Урал», «Litera Днепр», «Крещатик», «Знамя». Автор книг «Красноармейский проспект», «Для внутреннего пользования», «Сентиментальные буриме». Состоит в Союзе российских писателей и редакционном совете литературного журнала «Алтай».

Константин Гришин