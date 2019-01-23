Мнение. В «Шишковке» раздают «таблетки от депрессии»

В библиотеку было 72 389 личных обращений, 15 процентов запросов на художественную литературу.
Немного о лидерах рейтинга.
- Яхина Гузель «Зулейха открывает глаза»,
- Водолазкин Евгений «Лавр»,
- Иванов Алексей «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных», «Ненастье»,
- Рубина Дина «Бабий ветер».
Этих авторов продюсировали и раскручивали их личные друзья, организаторы всероссийской акции «Тотальный диктант». Авторов постоянно показывают по телевизору.
- Акунин Борис «Не прощаюсь…».
Победителей не судят. Литература — это набор клише. Акунин сам говорил: «Я копипастер и использую клише. Переписываю страницами у Гиляровского и Куприна».
- Прилепин Захар «Обитель»,
- Рубанов Андрей «Патриот»,
- Сенчин Роман «Елтышевы».
Выше — «национально ориентированные мыслители», «русские патриоты». Некоторые брили череп и «воевали».
- Достоевский Федор «Братья Карамазовы», «Идиот»,
- Булгаков Михаил «Мастер и Маргарита»,
- Толстой Лев «Война и мир»,
- Солженицын Александр «Архипелаг ГУЛАГ»,
- Шолохов Михаил «Тихий Дон», «Судьба человека».
Это — школьная программа.
- Гарсиа Маркес Габриэль «Сто лет одиночества»,
- Ремарк Эрих Мария «Искра жизни»,
- Оруэлл Джордж «1984″,
- Довлатов Сергей „Заповедник“,
- Аксенов Василий „Таинственная страсть“,
- Брэдбери Рэй „451 градус по Фаренгейту“,
- Стругацкие Аркадий и Борис „Пикник на обочине“,
- Лукьяненко Сергей „Черновик“,
- Кинг Стивен „ОНО“,
- Гейман Нил „Скандинавские боги“
- Киз Дэниел „Цветы для Элджерона“
- Несбе Ю „Макбет“,
- Мориарти Лиана „Тайна моего мужа“,
- Ферранте Элена „Неаполитанский квартет“,
- Фэнни Флэгг „О чем весь город говорит“,
- Тарт Донна „Маленький друг“,
- Вишневский Януш Леон „Одиночество в Сети“,
- Сафарли Эльчин „Когда я вернусь, будь дома“,
- Мойес Джоджо „До встречи с тобой“,
- Трауб Маша „Дневник мамы первоклассника“,
- Джио Сара „Ежевичная зима“.
Это модные хипстерские книжки для „илиты“. Все авторы пишут складно и писать умеют. „И хорошо, что вообще люди читают, а не водку пьют“, как говорят библиотекари.
И напоследок две цитаты.
Василий Аксенов:
Донцова пишет психотерапевтическую литературу, многим людям она дарит хорошее настроение и уверенность в себе. Я уважаю эту на редкость трудолюбивую женщину.
Дарья Донцова:
Я после того, как осталась жива, очень хорошо поняла, что есть „нечто“. Давайте это так назовем. В жизни есть „нечто“, и это „нечто“ нас здесь оставляет до того момента, пока мы выполняем какое-то свое предназначение. А у меня, как я поняла, миссия — дарить людям радость и пытаться сделать их жизнь немножечко более веселой и чуть-чуть их как бы утешить. Мол, все будет хорошо, из любого положения есть выход, не надо сдаваться. Например, если ты заболел, не обязательно, что ты умрешь. Вот как-то так… Это не миссия. Я- таблетка от депрессии, такой тупой дятел, который долбит, что все будет хорошо. В палате реанимации не захочется читать „Смерть Ивана Ильича“ Льва Толстого».
Донцова в нашем рассуждении ни при чем, в рейтинге ее нет, но она обозначает тенденцию. Она говорит дельные вещи. Жизнь в России грустна, и немного отвлечься от свинцовых мерзостей жизни не помешает.
Об авторе
Константин Гришин родился в в 1986 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Филолог. Преподаватель». Работает журналистом с 2010 года, специализация — литературная критика. Публиковался в журналах «Алтай», «Ликбез», «Встреча», «Культура Алтайского края», «Алтайская миссия», «Барнаул литературный», «Урал», «Litera Днепр», «Крещатик», «Знамя». Автор книг «Красноармейский проспект», «Для внутреннего пользования», «Сентиментальные буриме». Состоит в Союзе российских писателей и редакционном совете литературного журнала «Алтай».
Константин Гришин