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Мнение. В «Шишковке» раздают «таблетки от депрессии»

Алтайская краевая библиотека имени Шишкова составила традиционный ежегодный рейтинг читательского интереса в 2018 году. Разберём с хладнокровием Лаврентия Берии.

Библиотека имени В.Я. Шишкова.
Библиотека имени В.Я. Шишкова.
Анастасия Гамаюнова.
Константин Гришин
Константин Гришин
www.facebook.com/konstantin.grishin.16

В библиотеку было 72 389 личных обращений, 15 процентов запросов на художественную литературу.

Немного о лидерах рейтинга.

  • Яхина Гузель «Зулейха открывает глаза»,
  • Водолазкин Евгений «Лавр»,
  • Иванов Алексей «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных», «Ненастье»,
  • Рубина Дина «Бабий ветер».

Этих авторов продюсировали и раскручивали их личные друзья, организаторы всероссийской акции «Тотальный диктант». Авторов постоянно показывают по телевизору.

  • Акунин Борис «Не прощаюсь…».

Победителей не судят. Литература — это набор клише. Акунин сам говорил: «Я копипастер и использую клише. Переписываю страницами у Гиляровского и Куприна».

  • Прилепин Захар «Обитель»,
  • Рубанов Андрей «Патриот»,
  • Сенчин Роман «Елтышевы».

Выше — «национально ориентированные мыслители», «русские патриоты». Некоторые брили череп и «воевали».

  • Достоевский Федор «Братья Карамазовы», «Идиот»,
  • Булгаков Михаил «Мастер и Маргарита»,
  • Толстой Лев «Война и мир»,
  • Солженицын Александр «Архипелаг ГУЛАГ»,
  • Шолохов Михаил «Тихий Дон», «Судьба человека».

Это — школьная программа.

  • Гарсиа Маркес Габриэль «Сто лет одиночества»,
  • Ремарк Эрих Мария «Искра жизни»,
  • Оруэлл Джордж «1984″,
  • Довлатов Сергей „Заповедник“,
  • Аксенов Василий „Таинственная страсть“,
  • Брэдбери Рэй „451 градус по Фаренгейту“,
  • Стругацкие Аркадий и Борис „Пикник на обочине“,
  • Лукьяненко Сергей „Черновик“,
  • Кинг Стивен „ОНО“,
  • Гейман Нил „Скандинавские боги“
  • Киз Дэниел „Цветы для Элджерона“
  • Несбе Ю „Макбет“,
  • Мориарти Лиана „Тайна моего мужа“,
  • Ферранте Элена „Неаполитанский квартет“,
  • Фэнни Флэгг „О чем весь город говорит“,
  • Тарт Донна „Маленький друг“,
  • Вишневский Януш Леон „Одиночество в Сети“,
  • Сафарли Эльчин „Когда я вернусь, будь дома“,
  • Мойес Джоджо „До встречи с тобой“,
  • Трауб Маша „Дневник мамы первоклассника“,
  • Джио Сара „Ежевичная зима“.

Это модные хипстерские книжки для „илиты“. Все авторы пишут складно и писать умеют. „И хорошо, что вообще люди читают, а не водку пьют“, как говорят библиотекари.

И напоследок две цитаты.

Василий Аксенов:

Донцова пишет психотерапевтическую литературу, многим людям она дарит хорошее настроение и уверенность в себе. Я уважаю эту на редкость трудолюбивую женщину.

Дарья Донцова:

Я после того, как осталась жива, очень хорошо поняла, что есть „нечто“. Давайте это так назовем. В жизни есть „нечто“, и это „нечто“ нас здесь оставляет до того момента, пока мы выполняем какое-то свое предназначение. А у меня, как я поняла, миссия — дарить людям радость и пытаться сделать их жизнь немножечко более веселой и чуть-чуть их как бы утешить. Мол, все будет хорошо, из любого положения есть выход, не надо сдаваться. Например, если ты заболел, не обязательно, что ты умрешь. Вот как-то так… Это не миссия. Я- таблетка от депрессии, такой тупой дятел, который долбит, что все будет хорошо. В палате реанимации не захочется читать „Смерть Ивана Ильича“ Льва Толстого».

Донцова в нашем рассуждении ни при чем, в рейтинге ее нет, но она обозначает тенденцию. Она говорит дельные вещи. Жизнь в России грустна, и немного отвлечься от свинцовых мерзостей жизни не помешает.

Об авторе

Константин Гришин родился в в 1986 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Филолог. Преподаватель». Работает журналистом с 2010 года, специализация — литературная критика. Публиковался в журналах «Алтай», «Ликбез», «Встреча», «Культура Алтайского края», «Алтайская миссия», «Барнаул литературный», «Урал», «Litera Днепр», «Крещатик», «Знамя». Автор книг «Красноармейский проспект», «Для внутреннего пользования», «Сентиментальные буриме». Состоит в Союзе российских писателей и редакционном совете литературного журнала «Алтай».

Константин Гришин

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