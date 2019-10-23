Каждый третий российский фильм оказался убыточным

Фонд российского кино опубликовал данные о самых успешных и провальных отечественных фильмах за 2010−2015 годы, которые получали бюджетную поддержку. Треть из них не окупились в прокате, пишет газета «Известия».

Наибольшую господдержку получили эпические картины «Викинг» (728 млн. рублей), «Дуэлянт» (450 млн), «Экипаж», «Движение вверх» и «Легенда о Коловрате». При этом только фильмы о князе Владимире и баскетбольной сборной СССР стали успешными.

В числе самых провальных картин в прокате названы: «Семь пар нечистых», «Он — дракон», «Контрибуция», мультфильм «Баба Яга».

Издание отмечает, что за убытки кинокомпаниям приходится рассчитываться. С конца 2018 года свыше 20 российских кинокомпаний направили 380 млн рублей на погашение своих задолженностей перед Фондом кино.