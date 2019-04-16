Московская кинокомпания ищет квартиры в Барнауле для съемок кино

С 23 по 30 мая в Барнауле пройдет съемки художественного филмьа «Земля Эльзы». Кинокомпания ищет барнаульцев, которые готовы предоставить свои квартиры для съемок, сообщает Молодежный центр кинематографистов Алтая.

Ряд сцен фильма проходит в квартирах героев. Каждая из них будет задействована от одного до трех дней в зависимости о того, нужно ли декорировать помещения. Важно, чтобы квартиры были многокомнатные (2−3-4 комнаты).

Подробнее о параметрах нужных для съемок квартир и контакты съемочной группы можно узнать здесь.

Фильм «Земля Эльзы» будут снимать в Алтайском крае и Республике Алтай. Ранее съемочная группа уже побывала на Алтае, чтобы найти нужные места для натурных съемок.

Location-тур с группой проекта «Земля Эльзы». Евгений Цветков.

Главные роли в картине исполнят российские артисты Ирина Печерникова, Вениамин Смехов, Анна Уколова и другие.

Режиссер Юлия Колесник и оператор-постановщик Евгений Цветков провели кастинг на эпизодические роли в фильме для артистов театра кукол «Сказка» и Молодежного театра Алтая. По их словам, несколько талантливых алтайских артистов будут органично смотреться в будущем фильме.

«Земля Эльзы» — это экранизация одноименной пьесы Ярославы Пулинович. Главная героиня теряет мужа и неожиданно влюбляется в другого человека, за что ее осуждает все общество.