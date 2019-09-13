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13 сентября 14°C

Музыкальный театр поставил в Барнауле «эксклюзивный» исторический мюзикл

В Музыкальном театре Алтайского края представили первую премьеру сезона — мюзикл «Капитанская дочка». Это масштабная и эксклюзивная постановка, которая удивит гостей массовостью и зрелищностью.

Мюзикл "капитанская дочка".
Мюзикл "капитанская дочка".
Анна Зайкова.

Специально для вас

Мюзикл написан специально для Музыкального театра. Он исполняется впервые. Автор либретто — Карен Кавалерян, а музыки — Евгений Загот. Оба — москвичи. Они представляли часть своей работы на одном из театральных форумов, а после продолжили написание уже эксклюзивно для алтайского театра.

«Капитанскую дочку» театр выбрал в честь юбилея Александра Пушкина, который отмечают в этом году.

Премьера — масштабная, в ней много массовых сцен, в том числе батальных, как и у самого Пушкина.

По Пушкину

По словам режиссера Константина Яковлева, либреттист и композитор опирались на первоисточник.

Константин Яковлев,
режиссер Музыкального театра Алтайского края:

Больших дополнений в текст Пушкина мы не вносили, но, как мне кажется, нам удалось по-новому раскрыть этот материал. Что можно написать лучше и современнее, чем Пушкин? Мы сегодня, «присваивая» этот текст, стараемся просто его «обжить», погрузиться в описываемые обстоятельства и в эпоху.

В постановке много исторических костюмов, «красок эпохи», художник создал более 100 эскизов костюмов. Режиссер говорит, что спектакль получился «визуально обаятельным».

Шикарная музыка

Музыкальный руководитель театра Елена Иващенко говорит, что с композитором Евгением Заготом приходится работать второй раз, он же писал музыку к сказке «Аладдин».

«Это хоть и трудная, но шикарная музыка, — говорит Елена Иващенко. — Давно мы все не работали с такой готовностью, энтузиазмом и большой любовью».

Евгений Загот во время подготовки к спектаклю был постоянно на связи с театром, слушал рабочие записи, давал советы.

Благодаря хормейстеру Наталье Шабалиной гости театра снова услышат живые стереоэффекты: одна часть хора будет работать на сцене, а вторая за кулисами, создавая объемный звук.

Мюзикл &quot;капитанская дочка&quot;.
Мюзикл «капитанская дочка».
Анна Зайкова.

Русская героиня

Для зрителя несколько неожиданной станет образ Маши Мироновой. Из влюбленной простушки режиссер сделал настоящую русскую женщину, которая «воспитывает» Гринева, превращая его из юнца в мужчину, способного совершать подвиги во имя любви.

«За такой женщиной хочется идти, бороться за нее, — говорит Яковлев. — Мне показалось важным это подчеркнуть, не зря же и у Пушкина именно Маша — заглавная героиня».

Мюзикл &quot;капитанская дочка&quot;.
Мюзикл «капитанская дочка».
Анна Зайкова.

Емельян Пугачев предстает в мюзикле благородным и благодарным человеком, впрочем, как и у Пушкина. По историческим данным, он вовсе таким не был: слухи о его зверствах нисколько не преувеличены.

О любви

Во главе спектакля — всепобеждающая любовь, такая незаметная на фоне масштабных исторических событий, но такая глобальная. Это красивая история двух совсем юных людей, волею судеб попавших в «замес» глобального исторического катаклизма.

Мюзикл &quot;капитанская дочка&quot;.
Мюзикл «капитанская дочка».
Анна Зайкова.

«Красивая история, — говорит Яковлев. — И очень правильная в наше время. Мы работаем с большим удовольствием, наслаждаемся сами этой прекрасной музыкой, текстом и вообще пушкинской атмосферой».

Трогательная сюжетная линия, захватывающие боевые сцены — в этом секрет успеха мюзикла. Он предназначен для зрителей любого возраста. Для учащихся это программное произведение, которое в школе можно «пережить с холодным носом», а в театре — с бурей эмоций.

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