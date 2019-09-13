Музыкальный театр поставил в Барнауле «эксклюзивный» исторический мюзикл

В Музыкальном театре Алтайского края представили первую премьеру сезона — мюзикл «Капитанская дочка». Это масштабная и эксклюзивная постановка, которая удивит гостей массовостью и зрелищностью.

Специально для вас

Мюзикл написан специально для Музыкального театра. Он исполняется впервые. Автор либретто — Карен Кавалерян, а музыки — Евгений Загот. Оба — москвичи. Они представляли часть своей работы на одном из театральных форумов, а после продолжили написание уже эксклюзивно для алтайского театра.

«Капитанскую дочку» театр выбрал в честь юбилея Александра Пушкина, который отмечают в этом году.

Премьера — масштабная, в ней много массовых сцен, в том числе батальных, как и у самого Пушкина.

По Пушкину

По словам режиссера Константина Яковлева, либреттист и композитор опирались на первоисточник.

Константин Яковлев,

режиссер Музыкального театра Алтайского края:

Больших дополнений в текст Пушкина мы не вносили, но, как мне кажется, нам удалось по-новому раскрыть этот материал. Что можно написать лучше и современнее, чем Пушкин? Мы сегодня, «присваивая» этот текст, стараемся просто его «обжить», погрузиться в описываемые обстоятельства и в эпоху.

В постановке много исторических костюмов, «красок эпохи», художник создал более 100 эскизов костюмов. Режиссер говорит, что спектакль получился «визуально обаятельным».

Шикарная музыка

Музыкальный руководитель театра Елена Иващенко говорит, что с композитором Евгением Заготом приходится работать второй раз, он же писал музыку к сказке «Аладдин».

«Это хоть и трудная, но шикарная музыка, — говорит Елена Иващенко. — Давно мы все не работали с такой готовностью, энтузиазмом и большой любовью».

Евгений Загот во время подготовки к спектаклю был постоянно на связи с театром, слушал рабочие записи, давал советы.

Благодаря хормейстеру Наталье Шабалиной гости театра снова услышат живые стереоэффекты: одна часть хора будет работать на сцене, а вторая за кулисами, создавая объемный звук.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

Русская героиня

Для зрителя несколько неожиданной станет образ Маши Мироновой. Из влюбленной простушки режиссер сделал настоящую русскую женщину, которая «воспитывает» Гринева, превращая его из юнца в мужчину, способного совершать подвиги во имя любви.

«За такой женщиной хочется идти, бороться за нее, — говорит Яковлев. — Мне показалось важным это подчеркнуть, не зря же и у Пушкина именно Маша — заглавная героиня».

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

Емельян Пугачев предстает в мюзикле благородным и благодарным человеком, впрочем, как и у Пушкина. По историческим данным, он вовсе таким не был: слухи о его зверствах нисколько не преувеличены.

О любви

Во главе спектакля — всепобеждающая любовь, такая незаметная на фоне масштабных исторических событий, но такая глобальная. Это красивая история двух совсем юных людей, волею судеб попавших в «замес» глобального исторического катаклизма.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

«Красивая история, — говорит Яковлев. — И очень правильная в наше время. Мы работаем с большим удовольствием, наслаждаемся сами этой прекрасной музыкой, текстом и вообще пушкинской атмосферой».

Трогательная сюжетная линия, захватывающие боевые сцены — в этом секрет успеха мюзикла. Он предназначен для зрителей любого возраста. Для учащихся это программное произведение, которое в школе можно «пережить с холодным носом», а в театре — с бурей эмоций.