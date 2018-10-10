На алтайском курорте сняли клип на песню Виктора Цоя «Пачка сигарет»

Новосибирское девичье трио скрипачек Silenzium анонсировало выход клипа, снятого в Алтайском крае в Белокурихе. На этом курорте девушки записывают видео на кавер песни Виктора Цоя «Пачка сигарет», сообщает НГС. Для завершения съемок скрипачкам не хватало 35 тысяч рублей, писал Sib.fm. Но деньги собрали в интернете с помощью краудфандинга за два дня.

Наталья Григорьева,

руководитель группы Silenzium:

Почему «Пачка сигарет»? Хоть и многие не согласны, но я абсолютно уверена, что «Пачка сигарет» — это метафора, она вообще никак не будет фигурировать в клипе. Если посмотреть глубже в смысл, то речь, конечно, не о бумажной коробочке с табаком, не в ней ценность, а в том состоянии присутствия божественного вдохновения, благодаря которому человек может чувствовать себя на правильном пути в любой жизненной ситуации и на любых тернистых дорогах.

По словам девушек, презентация нового клипа намечена на ноябрь 2018 года.

Наталья Григорьева,

руководитель группы Silenzium:

В клипе будем в основном мы втроём. Творчество группы «Кино» выбрали потому, что хотим доказать «Цой — жив!». Когда приходят идеи, они неизвестно откуда приходят. Просто в какой-то момент понимаешь — надо играть Цоя. Композиция «Пачка сигарет» — это одна из самых инструментально пригодных вещей. В ней много мелодики, настроения. И даже без текста музыка передаёт это настроение.

Напомним, что трио Silenzium до этого сняло два клипа на Алтае. В 2016 году в Горном появилось видео на мистическую песню про любовь красавицы Катуни и юноши Бия, которые, слившись воедино, дали начало великой сибирской реке Обь. А летом 2018-го девушки сняли на Чуйском тракте клип на песню немецкой группы Gregorian «Moment of Peace».